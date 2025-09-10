Ιωάννα Μαλέσκου: Συγκινεί το μήνυμα μετά τη βάπτιση της κόρης της

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε η Ιωάννα Μαλέσκου την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, καθώς βάφτισε την κορούλα της, Μαρίλια. Η μικρή, που είναι σήμερα 2,5 ετών, πήρε το όνομά της σε μια λιτή, διακριτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με αγαπημένους φίλους και συγγενείς, ενώ ακολούθησε δεξίωση σε ένα όμορφο κτήμα στην Ανατολική Αττική. Η μέρα ήταν γεμάτη χαμόγελα, ζεστές αγκαλιές και αυθεντική συγκίνηση.

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ιωάννα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη βάφτιση, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μαζί με τις εικόνες, έγραψε κι ένα τρυφερό μήνυμα για τη μεγάλη αυτή μέρα της κόρης της.

«7/09/25. Μαρίλια.

Μια ημέρα χαράς που τόσο περιμέναμε (και που τόσο καιρό σχεδίαζα)…

Ήσυχα, διακριτικά και προστατευμένα, σε πολύ στενό κύκλο φίλων και συγγενών.

Δίπλα στη θάλασσα… Κι όπως η θάλασσα, έτσι και η στιγμή αυτή είχε ένταση, ενέργεια και γαλήνη.

Να μας ζήσεις καρδούλα μου γλυκιά. Πάντα υγιής, χαμογελαστή, καλότυχη, να λούζεσαι από φως.»

Μέσα από τα λόγια της και τις φωτογραφίες, η Ιωάννα απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο προστατευτικά στέκεται απέναντι στην οικογένειά της και πόσο συνειδητά επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.