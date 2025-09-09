Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους και οι χοροί της παρουσιάστριας/ instagram

Την 2,5 ετών κόρη τους βάπτισαν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Η επιθυμία της παρουσιάστριας ήταν η μικρή να βαπτιστεί στη θάλασσα κι, όπως φαίνεται, παρά τις δυσκολίες που βρήκε ώστε να το διοργανώσει, τα κατάφερε.

«Ο καημός μου και η επιθυμία μου είναι η κόρη μου να βαφτιστεί στη θάλασσα και από την πλευρά της εκκλησίας δεν είναι τόσο απλό», είχε πει την περασμένο Μάρτιο, στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Σε μια φωτογραφία που αναδημοσίευσε η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται η ίδια να κρατά την κόρη της, με τον ιερέα και τον νονό της μικρής δίπλα τους, ενώ βρίσκονται στην παραλία. Η παρουσιάστρια φορά ένα λευκό φόρεμα και πατά ξυπόλητη στην άμμο.

Ιωάννα Μαλέσκου: Κρατά αγκαλιά την κόρη στη βάπτιση της μικρής στη θάλασσα/ instagram

To κοριτσάκι πήρε το όνομα Μαρίλια, με νονό τον σχεδιαστή Μάνο Παραδείση και οι καλεσμένοι στο μυστήριο ήταν ελάχιστοι. Η Ιωάννα Μαλέσκου είχε ετοιμάσει handmade μπομπονιέρες για το μυστήριο, διαφορετικές από αυτές που έλαβαν οι καλεσμένοι στη δεξίωση.

Ιωάννα Μαλέσκου: Η μπομπονιέρα που δόθηκε μετά το μυστήριο της βάπτισης της κόρης της/ instagram

Οι μπομπονιέρες του μυστηρίου περιείχαν κεράκι και σαπουνάκια με θέμα τον βυθό, όπως κοχύλι, ιππόκαμπος και αστερίες με πολύχρωμα κουφέτα που ήταν τοποθετημένα σε plexi glass κουτί.

Οι καλεσμένοι στο μυστήριο πήραν μαρτυρικά βραχιόλια ενώ είχαν δημιουργηθεί custom made βεντάλιες με το αρχικό Μ.

Ιωάννα Μαλέσκου: Tα μαρτυρικά που δόθηκαν στο μυστήριο της βάπτισης της κόρης της/ instagram

Υπενθυμίζεται ότι οι καλεσμένοι στη δεξίωση βρήκαν στα τραπέζια τους από ένα κουτάκι με το θέμα της βάπτισης, το οποίο περιείχε ένα κεράκι με ένα κοχύλι κι ένα μαρτυρικό - μπρελόκ με ένα κωνσταντινάτο.

Ιωάννα Μαλέσκου: Η μπομπονιέρα και το μαρτυρικό που πήραν οι καλεσμένοι στη δεξίωση για τη βάπτιση της κόρης της/ instagram

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτυ σε κτήμα της νοτιοανατολικής Αττικής. Η Ιωάννα Μαλέσκου είχε επιμεληθεί κάθε λεπτομέρεια για να είναι όλα τέλεια στη βάπτιση της κόρης της.

Ιωάννα Μαλέσκου:Στιγμιότυππ από τη δεξίωση για τη βάπτιση της κόρης της/ instagram

Εκτός από τη διακόσμηση στο κτήμα, το candy bar και τη διακόσμηση κάθε ροτόντας, η παρουσιάστρια είχε φροντίσει να υπάρχει χώρος για να απασχοληθούν τα παιδιά. Υπήρχαν φουσκωτά και τραπεζάκια για να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως η ζωγραφική.

Ιωάννα Μαλέσκου:Στιγμιότυππ από τη δεξίωση για τη βάπτιση της κόρης της/ instagram

Μικροί και μεγάλοι φαίνεται πως το γλέντησαν με την ψυχή τους στη βάπτιση της μικρής Μαρίλιας. Στα βίντεο πάντως, από το γλέντι, η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται πως δε σταμάτησε να χορεύει!