Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους και οι χοροί της παρουσιάστριας/ instagram

Την κόρη τους βάπτισαν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Δανιάς, χθες Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Η μικρή πήρε το όνομα Μαρίλια και όλα ήταν παραμυθένια στη βάπτισή της.

Το κοριτσάκι, που έγινε δύο χρόνων τον περασμένο Μάιο, βάπτιστηκε με νονό τον σχεδιαστή Μάνο Παραδείση, σε στενό οικογενειακό κύκλο και στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα Πολυχώρος Ονείρων.

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς στη βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας, με τον ένα νονό της μικρής/ instagram

Mαρίλια, το όνομα που έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου στην κόρη της/ instagram

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

H παρουσιάστρια έλαμπε μέσα στη γοργονέ τουαλέτα της σε ασημί χρώμα και το outfit της ταίριαζε απόλυτα με το εξωτικό concept της βάπτισης που περιλάμβανε κοράλια, κοχύλια και ιβίσκους.

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Ιωάννα Μαλέσκου στη βάπτιση της κόρης της Μαρίλιας/ instagram

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Μαλέσκου: H μπομπονιέρα και το μενού στη βάπτιση της κόρης της

Εντυπωσιακή ήταν και η μπομπονιέρα της βάπτισης. Μέσα σε ένα κουτάκι στο ίδιο θέμα, με το αρχικό Μ, περιλαμβανόταν ένα κεράκι σε βαζάκι με ένα κοχύλι επάνω και το μαρτυρικό που ήταν ένα μπρελόκ με ένα κωνσταντινάτο.

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η μπομπονιέρα από τη βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η μπομπονιέρα από τη βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η μπομπονιέρα από τη βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Στη δεξίωση υπήρχαν ροτόντες διακοσμημένες με λουλούδια και ευχαριστήριες κάρτες για κάθε καλεσμένο.

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Ο χώρος της δεξίωσης από τη βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Το μενού περιλάμβανε τεσσάρων ειδών σαλάτες, πλατό τυριών και Live stands με κρεατικά.

Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Το μενού στη δεξίωση της βάπτισης της κόρης τους, Μαρίλιας/ instagram

Mαλέσκου: Oι επώνυμοι καλεσμένοι στη βάπτιση της κόρης της

Αρκετά ήταν τα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης που παραβρέθηκαν στη βάπτιση της μικρής Μαρίλιας.

Κατερίνα Γκαγκάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έλενα Χριστοπούλου- Στέλιος Κουδουνάρης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ανάμεσά τους οι: Kατερίνα Γκαγάκη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς και οι συνεργάτες της από την εκπομπή του ΟΡΕΝ Άννα Ζηρδέλη και Κωνσταντίνος Αρτσίτας.

Άννα Ζηρδέλη- Άρθουρ Παπαδόπουλος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κωνσταντίνος Αρτσίτας- Ιωάννα Μαλέσκου/ instagram

Ωστόσο, ο συμπαρουσιαστής της Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν έδωσε το «παρών» στη βάπτιση. «Λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια», έγραψαν στην ομαδική φωτογραφία των συνεργατών της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στον Σεπτέμβριο.

O παρουσιαστής ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για γάμο με κουμπάρο τον Θέμη Γεωργαντά. Εκεί ήταν και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.