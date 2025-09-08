Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας

Την κόρη τους βάπτισαν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Δανιάς, χθες Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. Η μικρή πήρε το όνομα Μαρίλια και όλα ήταν παραμυθένια στη βάπτισή της.
Το κοριτσάκι, που έγινε δύο χρόνων τον περασμένο Μάιο, βάπτιστηκε με νονό τον σχεδιαστή Μάνο Παραδείση, σε στενό οικογενειακό κύκλο και στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα Πολυχώρος Ονείρων.
H παρουσιάστρια έλαμπε μέσα στη γοργονέ τουαλέτα της σε ασημί χρώμα και το outfit της ταίριαζε απόλυτα με το εξωτικό concept της βάπτισης που περιλάμβανε κοράλια, κοχύλια και ιβίσκους.
Μαλέσκου: H μπομπονιέρα και το μενού στη βάπτιση της κόρης της
Εντυπωσιακή ήταν και η μπομπονιέρα της βάπτισης. Μέσα σε ένα κουτάκι στο ίδιο θέμα, με το αρχικό Μ, περιλαμβανόταν ένα κεράκι σε βαζάκι με ένα κοχύλι επάνω και το μαρτυρικό που ήταν ένα μπρελόκ με ένα κωνσταντινάτο.
Στη δεξίωση υπήρχαν ροτόντες διακοσμημένες με λουλούδια και ευχαριστήριες κάρτες για κάθε καλεσμένο.
Το μενού περιλάμβανε τεσσάρων ειδών σαλάτες, πλατό τυριών και Live stands με κρεατικά.
Mαλέσκου: Oι επώνυμοι καλεσμένοι στη βάπτιση της κόρης της
Αρκετά ήταν τα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης που παραβρέθηκαν στη βάπτιση της μικρής Μαρίλιας.
Ανάμεσά τους οι: Kατερίνα Γκαγάκη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Έλενα Χριστοπούλου, καθώς και οι συνεργάτες της από την εκπομπή του ΟΡΕΝ Άννα Ζηρδέλη και Κωνσταντίνος Αρτσίτας.
Ωστόσο, ο συμπαρουσιαστής της Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν έδωσε το «παρών» στη βάπτιση. «Λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια», έγραψαν στην ομαδική φωτογραφία των συνεργατών της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», που θα κάνει πρεμιέρα μέσα στον Σεπτέμβριο.
O παρουσιαστής ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για γάμο με κουμπάρο τον Θέμη Γεωργαντά. Εκεί ήταν και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.