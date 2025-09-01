Ιωάννα Μαλέσκου: H πρώτη μέρα της κόρης της στο σχολείο

Το styling της μικρής- Την ερχόμενη Κυριακή η βάπτισή της

Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μαλέσκου: Το instastory της από την πρώτη μέρα της κόρης της στο σχολείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το σχολείο ξεκίνησε σήμερα για τα νήπια και η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσιοποίησε μια φωτογραφία της κόρης της από την πρώτη της μέρα στο σχολείο. 

Ιωάννα Μαλέσκου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Το κοριτσάκι, που έγινε δύο ετών τον περασμένο Μάιο, εμφανίζεται στη φωτογραφία με ροζ πλεκτό φόρεμα, σαγιονάρες και το ροζ σακίδιο στην πλάτη της. Στον λαιμό της φαίνεται να φορά ένα κολιέ από κοχύλια. 

Ιωάννα Μαλέσκου: H πρώτη μέρα της κόρης της στο σχολείο

«Καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Μη ρωτάτε ποια έκανε το styling. Εμείς με κοχύλια, σαγιονάρες, μπιχλιμπίδια και summer mood ξεκινήσαμε», έγραψε στη λεζάντα του Instastory της η παρουσιάστρια. 

Μαλέσκου: Το όνομα που θα δώσει στην κόρη της - Πότε θα γίνει η βάπτιση

Η Ιωάννα Μαλέσκου γέννηση την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, στις 5 Μαΐου 2023. Το όνομα της κόρης της δεν το έχει αποκαλύψει ακόμα, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», το κοριτσάκι θα πάρει το όνομα Μαρίλια και η βάπτισή της θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου. 

Ιωάννα Μαλέσκου: Για μπάνιο στη Βάρκιζα με την κόρη της/ Instagram

Ιωάννα Μαλέσκου: Για μπάνιο στη Βάρκιζα με την κόρη της/ Instagram

H Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές της εκπομπής του ΟΡΕΝ «Καλοκαιρινό Ραντεβού», το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου. Ανανέωσαν όμως το ραντεβού από τη χειμερινή σεζόν.

