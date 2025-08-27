Μαλέσκου: Το όνομα που θα δώσει στην κόρη της - Πότε θα γίνει η βάπτιση

Ιωάννα Μαλέσκου: Οι λεπτομέρειες για τη βάπτιση της κόρης της και το όνομα που θα πάρει η μικρή/ Καλοκαίρι Παρέα, Ant1

Η εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» στο ΟΡΕΝ με την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα έριξε αυλαία στις 13 Αυγούστου 2025 κι έκτοτε η παρουσιάστρια βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη βάπτιση της κόρης της... που πλησιάζει.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είχε κάνει γνωστό στα social media ότι ετοίμαζε τη βάπτιση της δύο ετών κόρης της, της οποίας το όνομα δεν έχει αποκαλύψει μέχρι τώρα.

Την αποκάλυψη έκανε χθες η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του Ant1, σύμφωνα με την οποία το όνομα που θα δώσουν η παρουσιάστρια και ο Κωνσταντίνος Δανιάς στην κόρη τους είναι «Μαρίλια».

Η βάπτιση θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου σε κτήμα στα νότια προάστια και οι νονοί της μικρής θα είναι περισσότεροι από ένας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ant1. Μετά το μυστήριο θα ακολουθήσει party για τους λιγοστούς προσκεκλημένους, οι οποίοι έλαβαν τα προσκλητήρια με ηλεκτρονική μορφή πριν λίγες μέρες.

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο λίγο πριν τον ερχομό της κόρης τους.

Η παρουσιάστρια έγινε για πρώτη φορά μαμά στις 5 Μαΐου 2023 και το πρώτο διάστημα αφοσιώθηκε στη φροντίδα του μωρού της.

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει τελείως. Σε σημείο να μη θυμάμαι πώς ήμουν πριν, πώς ένιωθα, πώς φερόμουν. Είναι σαν να επαναπρογραμματίστηκα. Ξαναγεννήθηκα μέσα από τον ρόλο της μαμάς και νομίζω ότι αυτή η δύναμη που έλεγα πριν, πηγάζει από το παιδάκι μου. Βλέποντάς την, πιστεύω ότι όλα μπορώ να τα καταφέρω», είχε πει η Ιωάννα Μαλέσκου στην εκπομπή Vitality του Action24, τον Μάρτιο του 2025.