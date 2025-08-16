Ιωάννα Μαλέσκου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τη βάπτιση της κορούλας της!

Μαμά και κόρη δοκιμάζουν τα γλυκά

16.08.25 , 11:22 Ιωάννα Μαλέσκου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τη βάπτιση της κορούλας της!
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα insta stories της Ιωάννας Μαλέσκου
Αφού ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με την εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού στο OPEN με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τη βάπτιση της κορούλας της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο όμορφες μαμάδες!

Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο όμορφες μαμάδες! /Φωτογραφία Instagram

Η όμορφη παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη της τον Μάιο του 2023, καρπό του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Δανιά. Η μικρή αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της κι όπως πολλές φορές έχει πει, ο λόγος που καθυστερούν τη βάπτισή της είναι γιατί θέλει να γίνουν όλα όπως τα έχει ονερευθεί. 

Ιωάννα Μαλέσκου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Τον περασμένο Μάρτιο η Ιωάννα Μαλέσκου είχε βρεθεί καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού, αποκάλυπτοντας: «Το όνομα της κόρης μας το έχουμε βρει, αλλά δε το έχουμε επικοινωνήσει ακόμα. Δυσκολεύομαι λίγο γιατί ο καημός και η επιθυμία μου είναι να βαπτιστεί στη θάλασσα αλλά, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι τόσο εύκολο από τη πλευρά της εκκλησίας…Ο γάμος έχει γίνει ο πολίτικός. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο».

Ιωάννα Μαλέσκου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τη βάπτιση της κορούλας της!

Πλέον όμως η ώρα για τη βάπτιση της κόρης της έφτασε κι εκείνη έχει ξεκινήσει να προετοιμάζεται πυρετωδώς για αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα, γεγονός που αποκάλυψε η ίδια μέσα από ένα στόρι της στο Instagram. 

Ιωάννα Μαλέσκου: «Αισθανόμουν ότι έπρεπε να απολογηθώ για το σώμα μου»

«Να, εδώ, πλησιάζει η βάφτιση και δοκιμάζουμε γεύσεις καλοκαιρινές μέχρι να καταλήξουμε τι θέλουμε... τέτοιες είμαστε», έγραψε στο βιντεάκι όπου βλέπουμε και το χεράκι της μικρούλας να διαλέγει γλυκάκια!

Ιωάννα Μαλέσκου: Η τηλεοπτική της πορεία

Θυμίζουμε ότι μετά την παρουσίαση του ριάλιτι TV Queen το 2024, η Ιωάννα Μαλέσκου επέστρεψε στην τηλεόραση με τη συμμετοχή της στην καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN, Καλοκαιρινό Ραντεβού, την οποία συμπαρουσίασε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κι η Ιωάννα Μαλέσκου ανανέωσαν το τηλεοπτικό τους ραντεβού για το φθινόπωρο

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κι η Ιωάννα Μαλέσκου ανανέωσαν το τηλεοπτικό τους ραντεβού για το φθινόπωρο /Φωτογραφία OPEN

Η εκπομπή έκανε πρεμιέρα στις 7 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 13 Αυγούστου. Το ζευγάρι των παρουσιαστών, κατά το φινάλε της εκπομπής, ανανέωσε το ραντεβού του με τους τηλεθεατές για τη χειμερινή σεζόν.

Ιωάννα Μαλέσκου - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η εκπομπή τους... έριξε αυλαία!

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η ίδια έχει αναφέρει ότι το κεφάλαιο τηλεόραση δεν έχει κλείσει για εκείνη και ότι θέλει να επιστρέψει με καλύτερους όρους. Επίσης, έχει δηλώσει ότι θα ήταν θετική σε μια βραδινή εκπομπή, καθώς «έχει μια άλλη αίγλη».

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
