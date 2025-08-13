Ιωάννα Μαλέσκου - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η εκπομπή τους... έριξε αυλαία!

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κι η Ιωάννα Μαλέσκου έριξαν αυλαία με το Καλοκαιρινό Ραντεβού για το φετινό καλοκαίρι, το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου.

Για σχεδόν... έναν μήνα το πράγμα πήγε καλά για την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Οι δύο παρουσιαστές αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό του OPEN κι ανανέωσαν το ραντεβού τους στην ίδια συχνότητα για τη νέα χειμερινή σεζόν.

«Πέρασε σαν νεράκι αυτός ο κύκλος των καλοκαιρινών εκπομπών. Για μένα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι ανάλογο, ούτε τηλεοπτικά να συνυπάρξω με έναν άνθρωπο, ήταν μία πολύ μεγάλη έκπληξη, μία πολύ μεγάλη χαρά κι ικανοποίηση. Συνυπήρξαν δύο άνθρωποι σε ένα, αυτή είναι η μαγκιά και το στοίχημα. Μια ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες έδινε καθημερινά το μεράκι και το πάθος, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στον αέρα», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου «δοκιμάστηκε» πρώτη φορά σε πρωινή εκπομπή

«Ήταν έκπληξη που έκανα κάτι καλοκαιρινό, δεν είχα δοκιμαστεί σε αυτή την πίστα, σε αυτόν τον στίβο και θέλω να πω ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια του ΟΡΕΝ κι όλους τους συνεργάτες. Ό,τι άλλο είναι να έρθει ας έρθει για καλό», συμπλήρωσε στον αποχαιρετιστήριο λόγο της η παρουσιάστρια.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι συνηθισμένος να δουλεύει τους καλοκαιρινούς μήνες

«Ήταν η τρίτη φορά που έκανα καλοκαιρινό εδώ στο ΟΡΕΝ και μου άρεσε. Με την Ιωάννα ήταν μία έκπληξη, είπαμε από την αρχή την ιστορία μας το πώς έγινε. Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί και μας βγήκε σε καλό», ανέφερε λίγο πριν το τέλος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ευχαριστώντας τον σταθμό κι ανανεώνοντας το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.