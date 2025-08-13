Ιωάννα Μαλέσκου - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η εκπομπή τους... έριξε αυλαία!

«Μας βγήκε σε καλό»: Όσα είπαν οι παρουσιαστές στο κλείσιμο

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 17:01 Aυτά είναι τα πιο υγιεινά και νόστιμα σνακ που βελτιώνουν τη διάθεση
13.08.25 , 16:37 Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»
13.08.25 , 16:11 Ζάκυνθος: Πώς σώθηκαν σπίτια με τη μέθοδο «αντι-πυρ»
13.08.25 , 15:55 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 15:39 Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον νέο της σύντροφο
13.08.25 , 15:33 Φωτιά Αχαΐα: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει - Τι να προσέξουν οι ταξιδιώτες
13.08.25 , 15:27 Φωτιά Αχαΐα: Οι Φλόγες Μπήκαν Στον Αστικό Ιστό
13.08.25 , 15:24 Φωτιά Πρέβεζα: Στις Φλόγες Ολόκληρα Χωριά
13.08.25 , 15:20 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Ποζάρει για πρώτη φορά με τη μητέρα του
13.08.25 , 15:13 Γιάννης Πουλόπουλος: «Πήγα στην Κατερίνα Καινούργιου και της είπα...»
13.08.25 , 14:40 Ιωάννα Μαλέσκου - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η εκπομπή τους... έριξε αυλαία!
13.08.25 , 14:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο
13.08.25 , 14:02 Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
13.08.25 , 13:20 Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;
13.08.25 , 13:15 Tα λάθη στο skincare που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση
Περισσότερα

VIDEOS

First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ευκολάκι η παροιμιώδης φράση - Την έχεις
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κι η Ιωάννα Μαλέσκου έριξαν αυλαία με το Καλοκαιρινό Ραντεβού για το φετινό καλοκαίρι, το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου.

Για σχεδόν... έναν μήνα το πράγμα πήγε καλά για την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Για σχεδόν... έναν μήνα το πράγμα πήγε καλά για την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Οι δύο παρουσιαστές αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό του OPEN κι ανανέωσαν το ραντεβού τους στην ίδια συχνότητα για τη νέα χειμερινή σεζόν. 

Καραβάτου - Κωνσταντάρας - Μαλέσκου: Πρεμιέρα για τις καλοκαιρινές εκπομπές

«Πέρασε σαν νεράκι αυτός ο κύκλος των καλοκαιρινών εκπομπών. Για μένα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι ανάλογο, ούτε τηλεοπτικά να συνυπάρξω με έναν άνθρωπο, ήταν μία πολύ μεγάλη έκπληξη, μία πολύ μεγάλη χαρά κι ικανοποίηση. Συνυπήρξαν δύο άνθρωποι σε ένα, αυτή είναι η μαγκιά και το στοίχημα. Μια ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες έδινε καθημερινά το μεράκι και το πάθος, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στον αέρα», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου «δοκιμάστηκε» πρώτη φορά σε πρωινή εκπομπή

Η Ιωάννα Μαλέσκου «δοκιμάστηκε» πρώτη φορά σε πρωινή εκπομπή

«Ήταν έκπληξη που έκανα κάτι καλοκαιρινό, δεν είχα δοκιμαστεί σε αυτή την πίστα, σε αυτόν τον στίβο και θέλω να πω ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια του ΟΡΕΝ κι όλους τους συνεργάτες. Ό,τι άλλο είναι να έρθει ας έρθει για καλό», συμπλήρωσε στον αποχαιρετιστήριο λόγο της η παρουσιάστρια.  

Ποιοι παρουσιαστές μένουν, ποιοι αποχωρούν και ποιοι «μετακομίζουν»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι συνηθισμένος να δουλεύει τους καλοκαιρινούς μήνες

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι συνηθισμένος να δουλεύει τους καλοκαιρινούς μήνες

«Ήταν η τρίτη φορά που έκανα καλοκαιρινό εδώ στο ΟΡΕΝ και μου άρεσε. Με την Ιωάννα ήταν μία έκπληξη, είπαμε από την αρχή την ιστορία μας το πώς έγινε. Θα ήθελα πολύ να συνεχιστεί και μας βγήκε σε καλό», ανέφερε λίγο πριν το τέλος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ευχαριστώντας τον σταθμό κι ανανεώνοντας το ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 |
OPEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top