Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για την επιστροφή της στην τηλεόραση, τη μητρότητα και την αγάπη που της έλειψε.

Η Ιωάννα Μαλέσκου έγινε γνωστή χρόνια πριν ως... η Ελένη Μενεγάκη της Κρήτης! /Φωτογραφία Instagram

Ιωάννα Μαλέσκου: Η μητρότητα κι η αγάπη

Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι δε νομίζει πως θέλει άλλο παιδί, αλλά αν έρθει, θα είναι καλοδεχούμενο. Εξήγησε ότι ένιωθε πάντα την ανάγκη να δημιουργήσει οικογένεια, μια ανάγκη που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Τόνισε πως δεν ονειρευόταν να κάνει πολλά παιδιά, αλλά ήθελε να γίνει μητέρα για να δώσει όλη την αγάπη που είχε και που πιθανώς δεν έλαβε στον βαθμό που ήθελε.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης /Φωτογραφία Instagram

Αναφερόμενη στην παιδική της ηλικία, η Ιωάννα εξομολογήθηκε ότι δεν ένιωσε το χάδι και την αγκαλιά που είχε ανάγκη, ούτε ως ενήλικη. «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη. Δεν έχω χαρεί το χάδι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη. Δεν έχω ζήσει αυτό το "χέρι χέρι" ως γυναίκα. Και με τη μικρούλα, ακόμη κι αν είναι διαφορετικό το πλαίσιο, όλα αυτά που είχα στην ψυχή μου κι ήθελα και θέλω τα κάνω ως μαμά, χωρίς να στέκομαι στο ότι εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει ως παιδί. Δε μου λείπει πια. Δε με ενδιαφέρει, έχω περάσει σε άλλη σφαίρα, σε άλλο ρόλο. Συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η καθαρή αγάπη που παίρνω από τη μικρή με έχει κάνει τόσο γεμάτη και τόσο ήρεμη», αποκάλυψε.

Η Ιωάννα Μαλέσκου αγκαλιά με την κορούλα της /Φωτογραφία Instagram

Ιωάννα Μαλέσκου: Η σχέση με τον σύζυγό της

Τέλος, η Ιωάννα Μαλέσκου αναφέρθηκε στη σχέση με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά μετά τον ερχομό του παιδιού τους, λέγοντας ότι δεν πιστεύει στον μύθο ότι το μωρό απομακρύνει τους συντρόφους. Υποστήριξε ότι ένα ζευγάρι απομακρύνεται όταν έχει βασικά προβλήματα επικοινωνίας κι ότι το παιδί απλώς αλλάζει τις ισορροπίες. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η διάθεση των δύο ανθρώπων να «δουλέψουν» το «μαζί» τους, ενώ έκλεισε λέγοντας ότι οι κύκλοι στη ζωή, όπως και σε μια σχέση, κλείνουν.