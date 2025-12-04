Πάνος Κιάμος & Πάολα: Η συνεργασία–φωτιά που απογειώνει τη Θεσσαλονίκη!

Ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα, δύο σπουδαίες φωνές, δύο αυθεντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη σκηνή της Πύλης Αξιού στη Θεσσαλονίκη, σε μια συνεργασία που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις από το πρώτο κιόλας άκουσμα!

Συνδυάζοντας ερμηνείες, εμπειρία, πάθος, συναίσθημα και αμέτρητες επιτυχίες, ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα υπόσχονται βραδιές με ένταση, ρυθμό και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.

Ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει δυναμικά στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο καταξιωμένους και αγαπημένους καλλιτέχνες. Γνωρίζοντας όσο λίγοι τι σημαίνει πραγματική διασκέδαση, υπόσχεται να χαρίσει μαγικές νύχτες με τραγούδια που έχουμε χορέψει, συγκινηθεί και ταυτιστεί, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως παραμένει ένας από τους πιο επιτυχημένους και διαχρονικούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η Πάολα έρχεται στη «Πύλη Αξιού» για να μας εντυπωσιάσει για ακόμη μία φορά με τη μοναδική φωνή της, το πάθος και την αφοπλιστική της παρουσία. Έχοντας χαράξει μια ξεχωριστή και άκρως επιτυχημένη πορεία στο ελληνικό τραγούδι και κερδίσει την αγάπη του κοινού όπου κι αν εμφανίζεται, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ζει κάθε στίχο, μεταδίδοντας καθηλωτικά το συναίσθημα κάθε λέξης με τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει.

Στην Πύλη Αξιού, ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα ενώνουν τις φωνές και την ενέργεια τους, προσκαλώντας μας σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, συναίσθημα και διασκέδαση μέχρι το πρωί , όπως μόνο εκείνοι ξέρουν να προσφέρουν.

Από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη συνεργασία της χρονιάς!

Συμμετέχουν: Στέφανος Πιτσίνιαγκας, Ματίνα Ζάρα, Ιλένια Ουίλιαμς, Κωνσταντίνα Τσιώνα.

