Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική

Με ιδιαίτερη ένταση και σφοδρή βροχόπτωση «χτυπά» αυτήν την ώρα την Αττική η κακοκαιρία Byron, με αρκετούς δρόμους της Αθήνας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.
Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
Έκλεισε ήδη η Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως στην Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας πpoς Αθήνα.
Μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και σε κεντρικές οδούς, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας.
Στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχθεί ήδη αρκετές κλήσεις για άντληση υδάτων στις παρακάτω περιοχές: Πειραιάς,Κερατσίνι, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Αθήνα.
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
Τα συνεργεία άντλησης υδάτων βρίσκονται τώρα στις οδούς:
Ηρακλειδών, Αθήνα
Παιωνίου, Αθήνα
Κεφαλληνίας, Κερατσίνι
Καλλέργη, Μέγαρα
Προβλήματα από την συσσώρευση υδάτων υπάρχουν και σε αρκετές άλλες περιοχές, όπως στο Παλαιό Φάληρο. Η παραλιακή έχει κλείσει μάλιστα σε αρκετά σημεία λόγω συσσώρευσης υδάτων.