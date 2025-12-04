Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς – Συσσώρευση υδάτων στο Π. Φάκηρο

Με ιδιαίτερη ένταση και σφοδρή βροχόπτωση «χτυπά» αυτήν την ώρα την Αττική η κακοκαιρία Byron, με αρκετούς δρόμους της Αθήνας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.   

Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12

Έκλεισε ήδη η Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων από το ύψος της οδού  Χαμοστέρνας έως στην Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας πpoς Αθήνα. 

Μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και σε κεντρικές οδούς, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας. 

Στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχθεί ήδη αρκετές κλήσεις για άντληση υδάτων στις παρακάτω περιοχές: Πειραιάς,Κερατσίνι, Ασπρόπυργος, Μέγαρα, Αθήνα.

Κακοκαιρία Byron: σφοδρή βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας 

Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron

Τα συνεργεία άντλησης υδάτων βρίσκονται τώρα στις οδούς:

Ηρακλειδών, Αθήνα
Παιωνίου, Αθήνα
Κεφαλληνίας, Κερατσίνι
Καλλέργη, Μέγαρα

Προβλήματα από την συσσώρευση υδάτων υπάρχουν και σε αρκετές  άλλες περιοχές, όπως στο  Παλαιό Φάληρο.  Η παραλιακή έχει κλείσει μάλιστα σε αρκετά σημεία λόγω συσσώρευσης υδάτων.   
 

