Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Fernando Vergara)
Φεντερίκα Μογκερίνι: Παραιτήθηκε από Πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης
Η πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, παραιτήθηκε από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπρυζ μετά την εμπλοκή της σε έρευνα για απάτη και διαφθορά. Η απόφαση έρχεται στη σκιά των κατηγοριών που απαγγέλθηκαν από το European Public Prosecutor's Office (EPPO), σχετικά με την ανάθεση προγράμματος κατάρτισης για νέους διπλωμάτες στο Κολλέγιο - υπό συνθήκες που θεωρούνται προβληματικές. 

Η ίδια κρατήθηκε μαζί με δύο ακόμη πρόσωπα - μεταξύ αυτών και ο πρώην γραμματέας του ευρωπαϊκού διπλωματικού σώματος, Στέφανο Σαννίνο - αλλά αφέθηκε ελεύθερη αφού δεν θεωρήθηκε ύποπτη φυγής. 

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φ. Μογκερίνι για απάτη

Στην επιστολή παραίτησης που απέστειλε σε φοιτητές, προσωπικό και αποφοίτους, η Μογκερίνι δήλωσε περήφανη για το έργο που επιτέλεσε, ευχαριστώντας την κοινότητα του Κολεγίου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. 

Οι κατηγορίες και οι ευρύτερες συνέπειες για την ΕΕ

Η έρευνα της EPPO αφορά την προμήθεια και χρηματοδότηση του προγράμματος της Diplomatic Academy που προοριζόταν για νεαρούς διπλωμάτες της ΕΕ, την περίοδο 2021–2022. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. 

Η ανάθεση του έργου στο College of Europe προκαλεί ερωτήματα, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι οι όροι του διαγωνισμού ενδέχεται να είχαν κοινοποιηθεί πρόωρα, δίνει δηλαδή προβάδισμα στην προνομιακή συμμετοχή του Κολεγίου έναντι άλλων υποψήφιων ιδρυμάτων. 

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι- «Δε θεωρείται ύποπτη διαφυγής»

Η υπόθεση προκαλεί αναταράξεις στους κόλπους της ΕΕ, καθώς θίγει την εμπιστοσύνη στις διαδικασίες διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και στη διαφάνεια των θεσμών. Κάποιοι σχολιαστές την χαρακτηρίζουν ως «πολιτικό σεισμό», με ενδεχόμενες ευρύτερες συνέπειες για το κύρος και την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής διπλωματίας. 

Η παραίτηση της Μογκερίνισηματοδοτεί νέα φάση στην έρευνα της EPPO - ενώ η κοινή γνώμη και οι θεσμοί της Ε.Ε. αναμένουν με ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα.

