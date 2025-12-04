Λιονάκη: Έλειπε από την υποδοχή του Μητροπολίτη - Μυστήριο η απουσία της

Ποιοι λόγοι δικαιολογούν μια τέτοια απουσία, βάσει πρωτοκόλλου

Λιονάκη: Όσα είπε ο νομικός και εκδότης του ekklisiaonline.gr, Ανδρέας Καραγιάννης, στη Super Κατερίνα για την απουσία της Ναταλίας Λιονάκη από την υποδοχή του νέου μητροπολίτη στην Κένυα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέπλο μυστηρίου σκεπάζει την απουσία της αδελφής Φεβρωνίας, κατά κόσμον Ναταλίας Λιονάκη, από την υποδοχή του νέου Μητροπολίτη στην Κένυα.

Mητέρα Λιονάκη: «Δε μου λείπει. Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η αδελφή Φεβρωνία ήταν παρούσα στην υποδοχή των δύο προηγούμενων Μητροπολιτών, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, αλλά όχι στου τρίτου. 

Δύο λόγοι μπορεί να δικαιολογήσουν αυτή την απουσία. Ο ένας είναι να συντρέχουν λόγοι υγείας και ο άλλος είναι να μην ανήκει στη συγκεκριμένη ενορία ή ακόμα και να έχει εγκαταλείψει την ιεραποστολή.

Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»

Το μυστήριο ίσως να λυθεί στις 5 Δεκεμβρίου που είναι η ενθρόνιση.

Οι δύο αδελφές της αδελφής Φεβρωνίας ήταν παρούσες στην υποδοχή του νέου Μητροπολίτη/ Super Κατερίνα

Οι δύο αδελφές της αδελφής Φεβρωνίας ήταν παρούσες στην υποδοχή του νέου Μητροπολίτη/ Super Κατερίνα

«Πράγματι, είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις υπό την έννοια ότι από το 2017 είχαμε συνηθίσει τη μοναχή Φεβρωνία, Ναταλία Λιονάκη, να είναι στο πλευρό τριών επισκόπων. Έχουν περάσει μέχρι στιγμής και ο επίσκοπος Αθανάσιος και ο επίσκοπος Μάρκος και τώρα εδώ και έναν μήνα έχουμε έναν καινούργιο επίσκοπο, τον επίσκοπο Φίλιππο, ο οποίος προχτές -όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε- πήγε στο Κισούμου της Κένυας», εξήγησε αρχικά ο νομικός και εκδότης του ekklisiaonline.gr, Ανδρέας Καραγιάννης στην εκπομπή.

Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η μοναχή Φεβρωνία, Ναταλία Λιονάκη, μαζί με άλλες δύο μοναχές, με τις αδερφές της όπως λέγονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διακονούν το εκκλησάκι του Αγίου Μάρκου στο ορφανοτροφείο του Κισούμου. 

Οι δύο αδελφές της αδελφής Φεβρωνίας ήταν παρούσες στην υποδοχή του νέου Μητροπολίτη/ Super Κατερίνα

Οι δύο αδελφές της αδελφής Φεβρωνίας ήταν παρούσες στην υποδοχή του νέου Μητροπολίτη/ Super Κατερίνα

«Εκεί αυτό τους έχει ανατεθεί από τη Μητρόπολη Κισούμου, που έχει ανυψωθεί σε Μητρόπολη τα τελευταία δύο χρόνια. Εχτές, λοιπόν, είχαμε την υποδοχή, με τις δύο από τις τρεις μοναχές να είναι παρούσες, οι δύο δηλαδή αδερφές της Ναταλίας Λιονάκη. Χωρίς να είναι παρούσα η ίδια, ούτε στην υποδοχή στο αεροδρόμιο ούτε στη λειτουργία στο μοναστήρι», συμπλήρωσε. 

Ναταλία Λιονάκη: Πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα/ εκπομπή "Το ΄χουμε", ΣΚΑΪ​​​​​​

Ναταλία Λιονάκη: Πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα/ εκπομπή "Το ΄χουμε", ΣΚΑΪ​​​​​​

Αυτό που προβλημάτισε είναι ότι ο νέος Μητροπολίτης δεν τη γνωρίζει. «Ο νέος Μητροπολίτης, με τον οποίο μιλήσαμε, δεν την γνωρίζει και εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η υπόθεση, υπό την έννοια ότι μπορεί να ήρθε προχτές, αλλά σίγουρα είχε ενημερωθεί από τον επιχώριο, αν θέλετε, επίσκοπο πριν αναλάβει για το ποιοι ακριβώς στελεχώνουν. Και δεν είναι πολλές, είναι τρεις οι μοναχές στο Κισούμου», είπε ο Ανδρέας Καραγιάννης.

Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι;»

«Οι δύο λόγοι που υπάρχουν, όπως σωστά αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο, είναι ότι μπορεί να είναι ένα θέμα υγείας ή ένα θέμα να έχει εγκαταλείψει πλήρως την ιεραποστολή. Ένα θέμα ότι η Ναταλία Λιονάκη πλέον ενδεχομένως να μην είναι στην Αφρική, να μην είναι στην Κένυα», επισήμανε. 

Η Ναταλία Λιονάκη το 2008 στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς/ NDP

Η Ναταλία Λιονάκη το 2008 στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς/ NDP

«Το γεγονός ότι λείπει από μια τόσο κρίσιμη περίοδο, στην πιο κρίσιμη περίοδο, που δεν υπάρχει αιτιολογία, είτε κάτι κακό κακό συμβαίνει με την υγεία σου, είτε λείπεις. Το να μην σε ξέρει και ο Επίσκοπός σου... είναι κύριο», κατέληξε.

Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»

Η Ναταλία Λιονάκη εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 2009 και ζει σε μοναστήρι στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία. Η ίδια δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της. Η μητέρα της έχει μιλήσει δημόσια για το γεγονός ότι δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της από το 2015, εκφράζοντας τον θυμό της που η κόρη της άλλαξε συμπεριφορά από όταν μπήκε στο μοναστήρι, έριξε μαύρη πέτρα πίσω της χωρίς καν να παραβρεθεί στην κηδεία του πατέρα της πριν λίγα χρόνια. 

