Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη, βρίσκεται στην Κένυα και δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.
Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»
Η ηθοποιός το 2009 αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι, ενώ το τελευταίο διάστημα περνάει χρόνο με μικρά παιδιά στην Κένυα φροντίζοντας για τις δραστηριότητές τους.
Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένη Λιωνάκη, μιλώντας στο Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου, εξέφρασε το παράπονό της για το ότι η κόρη της δεν της έχει τηλεφωνήσει τα τελευταία 11 χρόνια!
Ναταλία Λιονάκη: Xορεύει με παιδιά ως Μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα
«Το παράπονό μου είναι ότι το παιδί μου δε μου μίλησε για τον μοναχισμό. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει. Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία. Είναι 11 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Ζει η μάνα μου, ο πατέρας μου; Ζουν;», αναρωτήθηκε αρχικά.
«Όταν το ίδιο σου το παιδί σε απαρνιέται και δεν αναγνωρίζει τι γονείς είχε… Δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Είστε καλά; Όταν πέθανε ο πατέρας της η Κρήτη όλη πήρε τηλέφωνα σε όλα τα μοναστήρια και στην Αρχιεπισκοπή για να ενημερωθεί η κόρη», πρόσθεσε στην εκπομπή η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.