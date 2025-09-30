Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»

Όσα είπε η μητέρα της μοναχής Φεβρωνίας στην Τατιάνα Στεφανίδου

30.09.25 , 21:46 Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»
Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη, βρίσκεται στην Κένυα και δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της. 

Ναταλία Λιονάκη για τη μητέρα της: «Είναι στις προσευχές μου»

Η ηθοποιός το 2009 αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι, ενώ το τελευταίο διάστημα περνάει χρόνο με μικρά παιδιά στην Κένυα φροντίζοντας για τις δραστηριότητές τους. 

Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένη Λιωνάκη, μιλώντας στο Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου, εξέφρασε το παράπονό της για το ότι η κόρη της δεν της έχει τηλεφωνήσει τα τελευταία 11 χρόνια

Ναταλία Λιονάκη: Xορεύει με παιδιά ως Μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

«Το παράπονό μου είναι ότι το παιδί μου δε μου μίλησε για τον μοναχισμό. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει. Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία. Είναι 11 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Ζει η μάνα μου, ο πατέρας μου; Ζουν;», αναρωτήθηκε αρχικά.

Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»

«Όταν το ίδιο σου το παιδί σε απαρνιέται και δεν αναγνωρίζει τι γονείς είχε… Δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Είστε καλά;  Όταν πέθανε ο πατέρας της η Κρήτη όλη πήρε τηλέφωνα σε όλα τα μοναστήρια και στην Αρχιεπισκοπή για να ενημερωθεί η κόρη», πρόσθεσε στην εκπομπή η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη. 

