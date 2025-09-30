Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»

Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Μοναχή Φεβρωνία, κατά κόσμον Ναταλία Λιονάκη, βρίσκεται στην Κένυα και δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά της.

Η ηθοποιός το 2009 αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι, ενώ το τελευταίο διάστημα περνάει χρόνο με μικρά παιδιά στην Κένυα φροντίζοντας για τις δραστηριότητές τους.

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένη Λιωνάκη, μιλώντας στο Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου, εξέφρασε το παράπονό της για το ότι η κόρη της δεν της έχει τηλεφωνήσει τα τελευταία 11 χρόνια!

«Το παράπονό μου είναι ότι το παιδί μου δε μου μίλησε για τον μοναχισμό. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει. Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία. Είναι 11 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Ζει η μάνα μου, ο πατέρας μου; Ζουν;», αναρωτήθηκε αρχικά.

«Όταν το ίδιο σου το παιδί σε απαρνιέται και δεν αναγνωρίζει τι γονείς είχε… Δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Είστε καλά; Όταν πέθανε ο πατέρας της η Κρήτη όλη πήρε τηλέφωνα σε όλα τα μοναστήρια και στην Αρχιεπισκοπή για να ενημερωθεί η κόρη», πρόσθεσε στην εκπομπή η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.