Ναταλία Λιονάκη: Xορεύει με παιδιά ως Μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

Ένα βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας με την Ναταλία Λιονάκη να χορεύει με παιδιά στην Κένυα συνεχίζοντας το έργο της ως Μοναχή Φεβρωνία.

Η ηθοποιός, η οποία πριν αρκετά χρόνια εγκατέλειψε τα εγκόσμια θέλοντας να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, σήμερα ζει μία άλλη καθημερινότητα στην Αφρική, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφορούν από τη ζωή της σήμερα είναι ελάχιστα.

Η Μοναχή Φεβρωνία βοηθάει και φροντίζει τα ορφανά παιδιά.

Η Ναταλία Λιονάκη, σήμερα μοναχή Φεβρωνία, στην Κρήτη /Φωτογραφία ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ο Ανδρέας Καραγιάννης και το ekklisiaonline εξασφάλισαν βίντεο από την Κένυα με τη Μοναχή Φεβρωνία να χορεύει ανάμεσα στα μικρά παιδιά.

«Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην Κένυα. Ήταν κατηφής, δεν μιλούσε στους υπόλοιπους, ήταν ένας πληγωμένος άνθρωπος και βλέπουμε την εξέλιξη, όπως αποτυπώνεται σε αυτό το βίντεο. Η χαρά της, η δοτικότητά της και η ανάγκη για προσφορά στα άλλα παιδιά», ήταν οι πληροφορίες που είχε ο Ανδρέας Καραγιάννης για τη Μοναχή Φεβρωνία.

Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

Τις τελευταίες ημέρες η μητέρα της, Τζένη Λιονάκη, έδωσε δυο συνεντεύξεις στην εκπομπή Πρωινό ΑΝΤ1 και τη Φαίη Φώτου και είχε εκφράσει τον έντονο θυμό της για την επιλογή της κόρης της.

«Δε φεύγει ο θυμός με τίποτα. Θα πεθάνω με αυτόν τον θυμό κι όχι μόνο θα τον έχω μέσα μου, τον εκφράζω κιόλας. Το μεγαλύτερο στη ζωή σου είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Κι όταν έχεις δώσει τα πάντα, έχεις μείνει σε έναν γάμο γι’ αυτό το παιδί για να μην στενοχωρηθεί, και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου έχει πει κουβέντα… Μου έλεγε ψέματα ότι δε θα γίνει καλόγρια. Υποτίθεται κάποια που πάει να γίνει καλόγρια, είναι παιδί του Θεού και το παιδί του Θεού δε λέει ψέματα. Άρα αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να βοηθάς φτωχούς, να πας σε αρρώστους, σε γηροκομεία, αυτά που της είπα κι εγώ.

Τη ρώτησα αν θέλει να είναι στον δρόμο του Θεού και μου είπε ''ναι''. Τι κάνουν δηλαδή στα μοναστήρια για πείτε μου; Πάει λέει τώρα και διδάσκει. Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφεία να πάει να διδάξει; Δεν υπάρχουν χήρες με ορφανά; Η Ναταλία είναι φιλόλογος γλωσσολόγος, μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και αυτά δεν της τα έδωσε το μοναστήρι, τα πλήρωνα εγώ κάθε μήνα. Δε μου λείπει. Αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου, το παιδί μου δεν ήταν έτσι!», ανέφερε η Τζένη Λιονάκη.

Η Ναταλία Λιονάκη συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής /Φωτογραφία NDP Photo Agency