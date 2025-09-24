Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»

«Είχα ποτέ κόρη;» - Αποκάλυψε ότι δεν έχει καμία επαφή με την κόρη της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 13:57 Χειροπέδες σε οδηγό που έτρεχε με 250 χλμ./ώρα
24.09.25 , 13:51 Γούντι Άλεν: Η σπάνα αναφορά στον γάμο με την υιοθετημένη του κόρη, Σουν-Γι
24.09.25 , 13:40 Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
24.09.25 , 13:36 «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
24.09.25 , 13:35 Γεύση φυστίκι ή κρασί; 3 Έλληνες pastry chefs σε διεθνή διαγωνισμό παγωτού!
24.09.25 , 13:31 «Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
24.09.25 , 13:03 Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός έρχεται με τον πεθερό του στο Cash or Trash!
24.09.25 , 12:51 Παλαιστίνιος επιτέθηκε με ψαλίδι σε γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας
24.09.25 , 12:49 Το THESSALONIKI WINE SELFIE επιστρέφει με δύο φανταστικά απογεύματα
24.09.25 , 12:40 Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
24.09.25 , 12:26 Πώς θα μειωθεί η κίνηση στην Αττική Οδό - Το σχέδιο για την Αθηνών - Λαμίας
24.09.25 , 12:25 Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
24.09.25 , 12:23 Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
24.09.25 , 12:14 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 11:50 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Πήγαινε για βάρδια ο 20χρονος ναυτικός που σκοτώθηκε - Πώς έγινε η τραγωδία
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»
Ο Πέτρος Κρομμύδας αγνοείται εδώ και 5 μήνες: Η έκκληση της οικογένειάς του
Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Γνωστός τραγουδιστής θα γίνει πρώτη φορά μπαμπάς - Έγκυος η σύντροφός του!
«Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έσπασε τη σιωπή της η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, της ηθοποιού που εγκατέλειψε τα εγκόσμια το 2009 για να γίνει μοναχή. Σήμερα ζει σε μοναστήρι στην Κένυα και δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά της.

Η Τζένη Λιονάκη έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και τη Φαίη Φώτου και δήλωσε ότι δε δέχεται η κόρη της να λέγεται Φεβρωνία, το όνομα δηλαδή που έχει υιοθετήσει ως μοναχή. 

«Δε μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και τη ρωτούσα γιατί φορούσε μαύρα και μου έλεγε ότι της αρέσουν. Τη ρωτούσα αν θα γίνει καλόγρια και μου έλεγε “όχι”. Μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς παραμονή Χριστουγέννων. Της είπα το “σκέφτηκες καλά” και μου λέει “ναι”. Της είπα “να είσαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις”», ανέφερε αρχικά η Τζένη Λιονάκη για την κόρη της.

Ναταλία Λιονάκη: Η μοναχή Φεβρωνία και η νέα της ζωή ως δασκάλα στην Κένυα

«Αν ξαναγεννηθώ ούτε θα παντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδιά. Εγώ και το αίμα της ψυχής μου της είχα προσφέρει και ξαφνικά, χωρίς να πει τίποτα, εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Εγώ πιστεύω αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να πει ένα “μάνα, τι κάνεις;”, τίποτα άλλο.

Της τα είχα προσφέρει όλα, είτε μου τα ζήταγε είτε όχι. Το μόνο που εύχομαι είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, δεν έχω επαφή μαζί της. Εγώ δεν έχω αλλάξει ούτε το τηλέφωνό μου, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή, θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία της, να μη με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας κι εγώ έκανα τα πάντα να οπλίσω το παιδί μου να βγει στη ζωή», δήλωσε η Τζένη Λιονάκη. 

Όσο για το αν είχε γυρίσει στην Ελλάδα απάντησε: «Δε γύρισε στην Ελλάδα, τη διώξανε. Γιατί έγινε επερώτηση μέσα στη Βουλή, αν έχει δικαίωμα ένας Αρχιμανδρίτης να είναι μέσα σε μοναστήρι γυναικών. Και την έδιωξαν».

Είναι ξεκάθαρο ότι η μητέρα της πρώην ηθοποιού διαφωνεί κάθετα με την απόφαση της κόρης της και αρνείται να την αποκαλεί «αδελφή Φεβρωνία»: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία, βαπτίστηκε και είναι Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που τη βάπτισε, καταργεί το μυστήριο… Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα».

Καταλήγοντας, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη είπε: «Οικεία είναι η μάνα που τη γέννησε; Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο να πιστεύεις στον Θεό και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια. Με πήραν τηλέφωνο ένα βράδυ, είχε 40 πυρετό. Και μου λένε “το παιδί σου είναι στο νοσοκομείο”. Σε μισή ώρα είχα μπει στο αεροπλάνο. Όταν πήγα λοιπόν, στο νοσοκομείο, τη φυλούσαν τρεις αδερφές την κόρη μου. Και μόνο που με είδαν, έκαναν στην άκρη. Πάω στον γιατρό του λέω “τι έχει; Τι αλλεργία είναι αυτή;”. Να κάθομαι να τσακωθώ; Μου έλεγε “όταν πάω εκεί είμαι στον Παράδεισο”».

Όπως αποκάλυψε η Τζένη Λιονάκη, ο σύζυγός της και πατέρας της μοναχής Φεβρωνίας, που έφυγε από τη ζωή το 2023, της είχε πει ότι η Ναταλία ήταν μεγάλη γυναίκα και ότι η μητέρα της δεν έπρεπε να ανακατευτεί. «Δε μου επέτρεψε να ανακατευτώ. Κι όποτε ανακατεύτηκα, παράκουσα».

Συγκλονίζει η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δε δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία»

Στα αριστερά είναι η Ναταλία Λιονάκη πριν γίνει μοναχή και στα δεξιά είναι η σημερινή εικόνα της μοναχής Φεβρωνίας
 
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΙΟΝΑΚΗ
 |
ΜΟΝΑΧΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top