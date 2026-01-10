Zeekr 7GT: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Η Zeekr παρουσίασε το νέο Zeekr 7GT στην Ευρώπη, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, με έμφαση στην ακρίβεια και τη σύνδεση με τον οδηγό, το Zeekr 7GT εξελίχθηκε για την απόλυτη οδήγηση, συνδυάζοντας πρωτοποριακή τεχνολογία με ευρωπαϊκό σχεδιασμό και DNA.

Το επιβλητικό, ευρωπαϊκής έμπνευσης αμάξωμα (4.817 x 2.070 x 1.456 χιλ.) φιλοξενεί

αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία χωρητικότητας 75 kWh ή 100 kWh και υποστηρίζει υπερταχεία

φόρτιση έως και 13 λεπτά (10–80%).

Η εμπειρία ξεκινά από τη στιγμή της εισόδου στο αυτοκίνητο, με μια οθόνη Head-Up Display

Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με πίνακα οργάνων 13 ιντσών. Μαζί

προβάλλουν βασικές πληροφορίες και υποστήριξη οδήγησης με τρόπο διαισθητικό, που δεν

αποσπούν την προσοχή του οδηγού.



Το Zeekr 7GT συνδυάζει δυνατότητες GT με συναρπαστική καθημερινή χρηστικότητα, καλύπτοντας

τόσο τα μεγάλα ταξίδια όσο και τις σύντομες αποδράσεις. Προσφέρει άνετους χώρους για 5 επιβάτες,

χώρο αποσκευών 456 λίτρων, πολλαπλά προγράμματα οδήγησης και επιδόσεις αντάξιες ενός

ευέλικτου GT, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 km/h.

Το νέο μοντέλο της Zeekr προσφέρει συναρπαστικές επιδόσεις, άμεση απόκριση και κορυφαία

πέδηση, βασισμένα σε προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, δημιουργώντας μια

δυναμική εμπειρία που καθηλώνει τον οδηγό σε κάθε διαδρομή.



Με πέντε προγράμματα οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων Snow και Sport, ρυθμίσεις camping,

σχάρα οροφής, θήκη αποθήκευσης σκι και προηγμένες δυνατότητες ρυμούλκησης, το Zeekr 7GT

είναι έτοιμο να σας οδηγήσει σε κάθε περιπέτεια, από ορεινούς δρόμους με στροφές έως δημοφιλείς

αστικούς προορισμούς.Η ειδική ρύθμιση των προγραμμάτων οδήγησης ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία: ένα πιο δυναμικό.Sport mode που αυξάνει την ευελιξία χωρίς σκληρότητα και ένα εκλεπτυσμένο Comfort mode,

ιδανικό για καθημερινή χρήση. Όταν έρθει η ώρα της φόρτισης, η ισχύς έως 480 kW προσφέρει

αυτονομία 340 km σε μόλις 10 λεπτά, επιτρέποντας στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στο

ταξίδι.Με εκτεταμένες τεχνολογικές προσθήκες, το Zeekr 7GT διαθέτει χαρακτηριστικά όπως υπερταχεία

φόρτιση έως 480 kW, έξυπνο cockpit, διαισθητικά συστήματα ασφάλειας και υψηλό επίπεδο

εξατομίκευσης, όπως ρυθμίσεις ήχου ανά ηχείο, δημιουργώντας μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία

που βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά.





Ακρίβεια και επιδόσεις σε κάθε στροφή

Η προηγμένη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω εξασφαλίζει άνεση και έλεγχο, ενώ τα μεγαλύτερα φρένα της έκδοσης Privilege προσφέρουν ανώτερη ψύξη και αντοχή στην κόπωση για σταθερή απόδοση.Το αποτέλεσμα είναι ένα εκλεπτυσμένο, μελετημένο και δυναμικό ηλεκτρικό όχημα που προσφΤο Zeekr 7GT διαθέτει σύστημα διεύθυνσης εξαιρετικής ακριβείας, ισορροπημένο και προβλέψιμο πλαίσιο

Η ασφάλεια αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα για το Zeekr 7GT, με ενισχυμένη δομή, επτά

αερόσακους και προηγμένες λειτουργίες Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης

ανάγκης, έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control με υποβοήθηση ρυμούλκησης και σύστημα

εύκολου παρκαρίσματος, προσφέροντας απόλυτη σιγουριά στον οδηγό.



Η τελευταία ευρωπαϊκή παρουσίαση προϊόντος της Zeekr ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της

μάρκας για περισσότερα από 642.889 αυτοκίνητα που έχουν πωληθεί παγκοσμίως από την ίδρυσή

της το 2021, καθώς και τα φιλόδοξα σχέδια πανευρωπαϊκής επέκτασης για τους επόμενους 12 μήνες.