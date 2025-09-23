Ναταλία Λιονάκη: Η μοναχή Φεβρωνία και η νέα της ζωή ως δασκάλα στην Κένυα

Δείτε φωτογραφία από το σχολείο που διδάσκει

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νέες αποκαλύψεις για τη Ναταλία Λιονάκη ως μοναχή στην Κένυα/ Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πριν λίγα χρόνια η Ναταλία Λιονάκη πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποσυρθεί από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία ζωής.

Αφιερώθηκε στον Θεό και πλέον η όμορφη ηθοποιός έχει το μοναστικό όνομα Φεβρωνία.

Η Ναταλία Λιονάκη αφιερώθηκε στον Θεό

Η Ναταλία Λιονάκη αφιερώθηκε στον Θεό

Όπως είναι γνωστό ζει μόνιμα στην Κένυα. Εκεί, μαζί με άλλες τέσσερις μοναχές, περιμένουν την ολοκλήρωση του μοναστηριού της Αγίας Κλεοπάτρας, το οποίο θα αποτελέσει το νέο τους πνευματικό καταφύγιο.  Μέχρι τότε, διαμένουν σε πρόχειρες κατασκευές, ζώντας με απλότητα και πίστη.

Ναταλία Λιονάκη: Δείτε πώς είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα

Το πρωί της Τρίτης 23/9, ο Ανδρέας Καραγιάννης μιλώντας στη Super Κατερίνα έκανε νέες αποκαλύψεις για τη ζωή της, αλλά και με τι ασχολείται σήμερα.

Η σημερινή εικόνα της μοναχής Φεβρωνίας

Η σημερινή εικόνα της μοναχής Φεβρωνίας

«Δεν είναι πλέον μόνο ανώτερη μοναχή, πλέον λειτουργεί και ως δασκάλα, διδάσκοντας παιδιά γραφή και ανάγνωση. Στελεχώνει το μοναστήρι μαζί με άλλες 4 μοναχές», ανέφερε και όταν η Κατερίνα Καινούργιου τον ρώτησε για την απόφασή της να φύγει από την Ελλάδα και να εγκατασταθεί στην Αφρική πρόσθεσε:  «Όταν είχε πάει στο Ηράκλειο Κρήτης σε ένα μοναστήρι είχε πάρει τόση δημοσιότητα το θέμα που απέτρεπε την μοναχική ζωή. Έτσι έφυγε και βρήκε καταφύγιο στην Κένυα. Εκεί μένει σε παραπήγματα γιατί δεν είναι έτοιμο το μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας. Έλαβε το όνομα Φεβρωνία όταν αποκάλυψε την ζωή της. Επειδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα».

Το σχολείο όπου διδάσκει η Ναταλία Λιονάκη

Το σχολείο όπου διδάσκει η Ναταλία Λιονάκη

Μάλιστα, στην εκπομπή προβλήθηκε και μια φωτογραφία του σχολείου όπου μαθαίνει στα παιδάκια να γράφουν και να διαβάζουν.

