Τροχαίο στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος & 4 τραυματίες- Σμπαράλια το αυτοκίνητο

Απίστευτες εικόνες από το σημείο της μοιραίας σύγκρουσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.12.25 , 16:20 Τσάρλι Τσάπλιν: Η ζωή του κωμικού που δεν πήρε ποτέ Όσκαρ
25.12.25 , 16:15 Εορταστικό σόου Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... «καρφιά»
25.12.25 , 16:14 Euroleague: Το σχέδιο Μυστακίδη που φέρνει τον ΠΑΟΚ στη διοργάνωση
25.12.25 , 15:47 Άλιμος: Έπεσε μάντρα πολυκατοικίας από τα ορμητικά νερά- «Γίνεται συνέχεια»
25.12.25 , 15:39 Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
25.12.25 , 15:24 Πικέρμι: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη
25.12.25 , 14:38 Τροχαίο στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος & 4 τραυματίες- Σμπαράλια το αυτοκίνητο
25.12.25 , 14:15 Η Μάρα Ζαχαρέα στέλνει τις πιο θερμές ευχές της για τα Χριστούγεννα
25.12.25 , 14:12 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές θα γίνουν από 29/12 έως και 2/1
25.12.25 , 13:52 Έλληνας διεθνής στο στόχαστρο Ολυμπιακού & ΠΑΟΚ - Μάχη για την απόκτησή του
25.12.25 , 13:36 Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ!
25.12.25 , 13:22 Χρυσοχέρα η Στ. Τσιμτσιλή: Γέμισε γαλοπούλα για το οικογενειακό τραπέζι
25.12.25 , 13:00 Μία Χαρούμενη Οικογένεια 2: Δείτε on demand την ταινία έως τις 15/9
25.12.25 , 12:42 Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο
25.12.25 , 12:40 Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Εύη Βατίδου: Ρεβεγιόν στα μπουζούκια με τα παιδιά της, Χρίστο και Μάιρα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Eurovision: Ανακοινώθηκε το τέλος συμμετοχής της Ελλάδας για το 2026
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: alexandreia-gidas.gr
Θρήνος στην Βέροια: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο / Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην τραγική είδηση του θανάτου ενός νέου άνδρα ανήμερα των Χριστουγέννων έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου και ευρύτερα της Ημαθίας, μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Νησελίου λίγο μετά τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 7χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Ο νεκρός ήταν 22 ετών, κάτοικος του Αγίου Γεωργίου, που εκείνη τη στιγμή οδηγούσε ένα αυτοκίνητο μαζί με έναν φίλο του. Το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν τρεις ενήλικες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, σύμφωνα με το alexandreia-gidas.gr.

Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» πλάι σε τραυματία τροχαίου για να τον σώσει

Σοκαριστικό τροχαίο στη Βέροια

Εικόνες από το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο / alexandreia-gidas.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, οι οποίες μετέφεραν έξω από τα κατεστραμμένα οχήματα τον άτυχο 22χρονο, ο οποίος όμως είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Παράλληλα, το ΕΚΑΒ μετέφερε στον νοσοκομείο της Βέροιας τους υπόλοιπους επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ανάμεσά τους τον 20χρονο συνοδηγό του πρώτου αυτοκινήτου και τους τρεις ενήλικες από το δεύτερο. 

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο

Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο στη Βέροια

Κομμάτια από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση / alexandreia-gidas.gr

Οι γιατροί περιέθαλψαν τους τραυματίες, με κάποιους να φέρουν σοβαρά τραύματα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν άμεσα, ενώ οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στη μετωπική σύγκρουση δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί. Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα στο σημείο, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία για να διαπιστωθούν τα αίτια. 

Απίστευτες εικόνες από το σημείο του τροχαίου

Εκτός από τον νεκρό, υπάρχουν ακόμη 4 τραυματίες / alexandreia-gidas.gr

Συγκλονισμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των εμπλεκομένων, ενώ οι εικόνες από τα κατεστραμμένα οχήματα που κυκλοφορούν στα τοπικά μέσα έχουν σοκάρει. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΡΟΙΑ
 |
ΗΜΑΘΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top