Τροχαίο στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος & 4 τραυματίες- Σμπαράλια το αυτοκίνητο

Στην τραγική είδηση του θανάτου ενός νέου άνδρα ανήμερα των Χριστουγέννων έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου και ευρύτερα της Ημαθίας, μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Νησελίου λίγο μετά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο νεκρός ήταν 22 ετών, κάτοικος του Αγίου Γεωργίου, που εκείνη τη στιγμή οδηγούσε ένα αυτοκίνητο μαζί με έναν φίλο του. Το όχημα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν τρεις ενήλικες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, σύμφωνα με το alexandreia-gidas.gr.

Εικόνες από το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο / alexandreia-gidas.gr

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας, οι οποίες μετέφεραν έξω από τα κατεστραμμένα οχήματα τον άτυχο 22χρονο, ο οποίος όμως είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Παράλληλα, το ΕΚΑΒ μετέφερε στον νοσοκομείο της Βέροιας τους υπόλοιπους επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ανάμεσά τους τον 20χρονο συνοδηγό του πρώτου αυτοκινήτου και τους τρεις ενήλικες από το δεύτερο.

Κομμάτια από το αυτοκίνητο μετά τη σύγκρουση / alexandreia-gidas.gr

Οι γιατροί περιέθαλψαν τους τραυματίες, με κάποιους να φέρουν σοβαρά τραύματα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν άμεσα, ενώ οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν στη μετωπική σύγκρουση δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί. Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα στο σημείο, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία για να διαπιστωθούν τα αίτια.

Εκτός από τον νεκρό, υπάρχουν ακόμη 4 τραυματίες / alexandreia-gidas.gr

Συγκλονισμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των εμπλεκομένων, ενώ οι εικόνες από τα κατεστραμμένα οχήματα που κυκλοφορούν στα τοπικά μέσα έχουν σοκάρει.