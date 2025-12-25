Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 7χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Τραυματίστηκαν οι γονείς του

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ένα τραγικό γεγονός συγκλόνισε τη Χαλκιδική χθες, παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ένα επτάχρονο αγοράκι βρήκε τραγικό θάνατο σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα

Χαλκιδική: Στη φυλακή αστυνομικός που έσβηνε κλήσεις με το... αζημίωτο

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:15 στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, όπου το αυτοκίνητο που επέβαινε το παιδί συγκρούστηκε με φορτηγό. 

Οι γονείς του μικρού, μία 45χρονη που οδηγούσε και ένας 43χρονος που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού, τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν για περίθαλψη. 

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!

Το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

