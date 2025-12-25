Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 7χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

Ένα τραγικό γεγονός συγκλόνισε τη Χαλκιδική χθες, παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ένα επτάχρονο αγοράκι βρήκε τραγικό θάνατο σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.
Χαλκιδική: Στη φυλακή αστυνομικός που έσβηνε κλήσεις με το... αζημίωτο
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 13:15 στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, όπου το αυτοκίνητο που επέβαινε το παιδί συγκρούστηκε με φορτηγό.
Οι γονείς του μικρού, μία 45χρονη που οδηγούσε και ένας 43χρονος που καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού, τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.
Το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.