Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!

Τον πανικό έσπειρε σε οδηγούς στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών ένας ηλικιωμένος, που μπήκε με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα. Το επικίνδυνο περιστατικό κατέγραψε σε βίντεο συνοδηγός άλλου οχήματος.
Όπως περιέγραψε η Λευκή Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το μεσημέρι όταν, προφανώς, ηλικιωμένος ήθελε να πάει μια χαλαρή βόλτα από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική.
Ωστόσο κάτι «πήγε στραβά»| όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξε μια γυναίκα με το κινητό της και ο ηλικιωμένος οδηγούσε προς τη Χαλκιδική από το αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού!
Σοκαρισμένοι οι οδηγοί που κινούνταν με μεγάλες ταχύτητες πάνω στο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας έκαναν σινιάλο με τα φώτα αλλά εκείνος έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι δίπλα του είχε διάζωμα και κινούνταν παράλληλα με άλλα οχήματα.
Ειδοποιήθηκε η Τροχαία από διερχόμενους οδηγούς, αλλά το όχημα και ο ηλικιωμένος δεν εντοπίστηκαν. Όσοι τον βρήκαν στο δρόμο τους «είχαν Άγιο»…