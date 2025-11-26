Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!

Έσπειρε τον πανικό στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 23:25 Φάρμα: Η Ναταλία αποχώρησε με δάκρυα… και σπόντες
26.11.25 , 23:24 Ζέτα Δούκα: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;
26.11.25 , 23:15 Νέοι κανόνες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σκύλων και γατών
26.11.25 , 23:05 Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»
26.11.25 , 22:50 Βίκυ Κάβουρα: Έτσι ευχήθηκε στον Γιώργο Τζαβέλλα για τα γενέθλιά του
26.11.25 , 22:26 Μελέτης Ηλίας: «Όποιος κάνει χρήση δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα»
26.11.25 , 22:15 Φάρμα: Η Ζωή αυτοπροτάθηκε για μονομάχος - Θα την υποδείξει ο Γιώργος;
26.11.25 , 22:05 Φάρμα: Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Γιώργος - Κέρδισε μία ακόμη ασυλία!
26.11.25 , 22:02 Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!
26.11.25 , 22:02 Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Τραυματίστηκαν μέλη της Εθνοφρουράς
26.11.25 , 21:51 Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος
26.11.25 , 21:45 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που οδηγείται στον Αχυρώνα
26.11.25 , 21:28 Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk
26.11.25 , 21:25 Κληρονομιές, διαθήκες και πολεοδομίες στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη
26.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η δοκιμασία ατομικής ασυλίας είναι εμπνευσμένη από την παιδική χαρά
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Kαρδίτσα: Mε εγκαύματα στο 70% του σώματός του ο 12χρονος Κωνσταντίνος
Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς
Φάρμα: Η έκρηξη της Ναταλίας μετά την ήττα της στον Αχυρώνα - «Είστε ζώα»
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον πανικό έσπειρε σε οδηγούς στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών ένας ηλικιωμένος, που μπήκε με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα. Το επικίνδυνο περιστατικό κατέγραψε σε βίντεο συνοδηγός άλλου οχήματος. 

Εθνική Οδός: Νέο φονικό τροχαίο στο Μαρτίνο – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα

Όπως περιέγραψε η Λευκή Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το μεσημέρι όταν, προφανώς,  ηλικιωμένος ήθελε να πάει μια χαλαρή  βόλτα  από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. 

Τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στην Εθνική Οδό

Ωστόσο κάτι «πήγε στραβά»| όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξε μια γυναίκα με το κινητό της και ο ηλικιωμένος οδηγούσε προς τη Χαλκιδική από το αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού! 

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα προς Χαλκιδική!

Το ρεπορτάζ του Star για τον ηλικιωμένο που οδηγούσε ανάποδα στην εθνική οδό  

Σοκαρισμένοι οι οδηγοί  που κινούνταν με μεγάλες ταχύτητες πάνω στο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας έκαναν σινιάλο με τα φώτα αλλά εκείνος έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει,  παρά το γεγονός ότι  δίπλα του είχε διάζωμα και κινούνταν παράλληλα με άλλα οχήματα.

Οδηγός έσπειρε τον πανικό προς Χαλκιδική

Οδηγός έσπειρε τον πανικό προς Χαλκιδική  

Ειδοποιήθηκε η Τροχαία από διερχόμενους οδηγούς, αλλά το όχημα και ο ηλικιωμένος δεν εντοπίστηκαν. Όσοι τον βρήκαν στο δρόμο τους «είχαν Άγιο»…   
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΑΝΑΠΟΔΑ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top