BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον

Καθώς το εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία γιορτάζει την 20ή επέτειό του, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από κοινωνικούς φορείς, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο για να συγχαρούν το προσωπικό και τη διοίκηση του Ομίλου για την επιτυχημένη πορεία δύο δεκαετιών.

Από το 2005, το εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία έχει κατασκευάσει σχεδόν 4.000.000 οχήματα και έχει λάβει επενδύσεις άνω των 5,6 δισ. ευρώ από τον Όμιλο, δημιουργώντας 6.680 θέσεις εργασίας. Σήμερα, περισσότερα από 11.600 άτομα εργάζονται συνολικά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την καινοτομία, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το εργοστάσιο της Λειψίας είναι σήμερα το μοναδικό στο δίκτυο παραγωγής του BMW Group που κατασκευάζει παράλληλα οχήματα BMW και MINI στην ίδια γραμμή – σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών και με μία πλήρη γκάμα επιλογών συστημάτων κίνησης, από κινητήρες εσωτερικής καύσης έως υβριδικά σύνολα και ηλεκτροκινητήρες.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Barbara Meyer, Υφυπουργός του Κρατιδίου της Σαξονίας, και ο Δήμαρχος της Λειψίας, Burkhard Jung. Και οι δύο τόνισαν τη σημασία του εργοστασίου για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Λειψίας/Halle, αλλά και για ολόκληρη τη Σαξονία. Ο Milan Nedeljković, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG υπεύθυνος για την Παραγωγή, επεσήμανε το πρωτοποριακό πνεύμα και την εξαιρετική ευελιξία του εργοστασίου στη Λειψία ως καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας του.



