BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον

Το εργοστάσιο που διακρίνεται για κάτι μοναδικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 21:28 Evangelia: Με τον αρραβωνιαστικό της στο MadWalk
26.11.25 , 21:25 Κληρονομιές, διαθήκες και πολεοδομίες στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη
26.11.25 , 21:20 Φάρμα: Η δοκιμασία ατομικής ασυλίας είναι εμπνευσμένη από την παιδική χαρά
26.11.25 , 20:46 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
26.11.25 , 20:36 Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς
26.11.25 , 20:35 BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον
26.11.25 , 20:27 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα βοήθησαν, αλλά οι λέξεις δε βγήκαν
26.11.25 , 20:24 Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα
26.11.25 , 20:04 TractioN: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Σπύρο Λάμπρου
26.11.25 , 19:51 Cash or Trash: Το βραχιόλι που έκανε τον Τσαγκαράκη να… ξοδευτεί
26.11.25 , 19:51 ΑΑΔΕ: Μηνύματα σε 100.000 δικαιούχους επιδομάτων χωρίς ΙΒΑΝ
26.11.25 , 19:47 Τραγωδία στον Δομοκό: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας
26.11.25 , 19:43 Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!
26.11.25 , 19:36 «Χρυσή» θέση πάρκινγκ στην Αθήνα – 11 τ.μ. πουλήθηκαν 197.000 ευρώ!
26.11.25 , 19:26 XPENG G6: Που μπορείτε να το δείτε από κοντά
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα
Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου: Τι είπε ο Ν. Δένδιας στους τραγικούς γονείς
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Τραγωδία στον Δομοκό: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 26.11.25, 09:35
BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθώς το εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία γιορτάζει την 20ή επέτειό του, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από κοινωνικούς φορείς, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο για να συγχαρούν το προσωπικό και τη διοίκηση του Ομίλου για την επιτυχημένη πορεία δύο δεκαετιών.

BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον

Από το 2005, το εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία έχει κατασκευάσει σχεδόν 4.000.000 οχήματα και έχει λάβει επενδύσεις άνω των 5,6 δισ. ευρώ από τον Όμιλο, δημιουργώντας 6.680 θέσεις εργασίας. Σήμερα, περισσότερα από 11.600 άτομα εργάζονται συνολικά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την καινοτομία, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον

Το εργοστάσιο της Λειψίας είναι σήμερα το μοναδικό στο δίκτυο παραγωγής του BMW Group που κατασκευάζει παράλληλα οχήματα BMW και MINI στην ίδια γραμμή – σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών και με μία πλήρη γκάμα επιλογών συστημάτων κίνησης, από κινητήρες εσωτερικής καύσης έως υβριδικά σύνολα και ηλεκτροκινητήρες.

BMW Group: Είκοσι χρόνια οδηγώντας το μέλλον

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Barbara Meyer, Υφυπουργός του Κρατιδίου της Σαξονίας, και ο Δήμαρχος της Λειψίας, Burkhard Jung. Και οι δύο τόνισαν τη σημασία του εργοστασίου για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Λειψίας/Halle, αλλά και για ολόκληρη τη Σαξονία. Ο Milan Nedeljković, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG υπεύθυνος για την Παραγωγή, επεσήμανε το πρωτοποριακό πνεύμα και την εξαιρετική ευελιξία του εργοστασίου στη Λειψία ως καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας του.


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΛΕΙΨΙΑ
 |
ΓΕΝΕΘΛΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top