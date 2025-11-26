Cash or Trash: Νέα κόντρα Ρογδάκη - Πλευράκη, αλλά όχι για τσάντα

Μια εναλλακτική και αρκετά αναπάντεχη πορεία πήρε η επαγγελματική ζωή του Λουκιανού τα τελευταία χρόνια. Κληρονομώντας πολλά και ιδιαίτερα αντικείμενα από έναν αγαπημένο του θείο, ο ίδιος αποφάσισε να αξιοποιήσει τη συλλογή, βρίσκοντας τελικά έναν νέο τρόπο να βιοπορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την πώλησή τους. Η ενασχόληση αυτή, αν και δεν ήταν στα αρχικά του σχέδια, εξελίχθηκε σε μια πηγή εισοδήματος, αλλά και σε μια δημιουργική διέξοδο.

Ένα από τα κομμάτια της συλλογής τον οδήγησε στο Cash or Trash, όπου θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του στο πλαίσιο της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος τού παρείχε χρήσιμες πληροφορίες και μια τεκμηριωμένη εκτίμηση για την αξία του αντικειμένου. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Λουκιανός πέρασε στο δωμάτιο των αγοραστών, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή, καθώς προέκυψε έντονη διάσταση απόψεων σχετικά με την προέλευση και την αξία της πατέλας.

Το αντικείμενο που έφερε τον Λουκιανό στο Cash or Trash

Ο Λουκιανός φρόντισε να ξεκαθαρίσει στον Γιώργο Τσαγκαράκη ότι η πιατέλα είναι διακοσμητική πορσελάνη και όχι Meissen, μια λεπτομέρεια που θα μπορούσε να απογειώσει την τιμή της. Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, ωστόσο, δεν στάθηκε τόσο στο ιστορικό της κομματιού όσο στη γοητεία της παράστασης με τις φιγούρες, η οποία την ταξίδεψε στην εποχή της πριγκίπισσας Σίσσυ.

Cash or Trash: Η «κόντρα» Ρογδάκη - Πλευράκη ανέδειξε νικήτρια τη Ρογδάκη

Η εναρκτήρια προσφορά του Γιώργου Δαράβαλη, ύψους 80 ευρώ, φάνηκε να ανοίγει τον δρόμο για μια δημοπρασία που θα ξεπερνούσε γρήγορα την εκτίμηση των 120 ευρώ. Η Ρογδάκη διεκδίκησε δυναμικά το αντικείμενο, αναγκάζοντας έναν έναν τους υπόλοιπους αγοραστές να αποχωρήσουν. Με μια τελική προσφορά 250 ευρώ, «πέταξε» και την τελευταία αντίπαλο, την Ειρήνη Πλευράκη.

Ο Λουκιανός, βλέποντας τον ενθουσιασμό της, αποδέχτηκε την πρόταση. «Είδα πόσο πολύ της άρεσε και χαίρομαι που θα το εκμεταλλευτεί», είπε, ολοκληρώνοντας το deal στα 250 ευρώ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash