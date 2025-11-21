Cash or Trash: Ρογδάκη και Σταυρίδης συνασπίστηκαν για καλό σκοπό!

Η Δέσποινα εκπροσωπεί μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία στηρίζει γυναίκες που σε συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Στο Cash or Trash ήρθε με ένα αντικείμενο, που τους δόθηκε ως προσφορά, και με τα χρήματα από την πώληση θα ενισχυθεί ο συγκεκριμένος σκοπός.

Πρόκειται για ένα σερβίτσιο με ιστορική αναφορά στη Βικτοριανή περίοδο, κατασκευασμένο κατά την περίοδο του μεσοπολέμου της Βρετανίας. Η social media manager, που κατέφθασε διαβασμένη στο δωμάτιο εκτίμησης, αποκάλυψε ότι «χρησιμοποιούταν στα αρχοντικά σπίτια σαν σκεύος σερβιρίσματος, όπου παρέμενε ζεστό το ψωμί και τα μπισκότα».

Ο Θάνος Λούδος προχώρησε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτίμηση στα 200 ευρώ, με την πωλήτρια να κατευθύνεται με αναπτερώμενο ηθικό στο δωμάτιο των αγοραστών. Η ανταπόκριση που βρήκε από τους buyers, οι οποίοι πάντα ενθαρρύνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

Cash or Trash: Το αντικείμενο που ένωσε δύο αγοραστές

Την αρχή έκανε η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, συμπαρασύροντας τον Άλεξ Σταυρίδη: «Εγώ πιστεύω ότι αυτό το αντικείμενο πρέπει να μείνει στη "Mary Rose" και πιστεύω ότι όλοι μας θα μπορούσαμε να κάνουμε μια δωρέα, όπως συνηθίζεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή, που έχει πάρα πολλές κοινωνικές ευαισθησίες», είπε η επιχειρηματίας.

Οι αγοραστές πρόσφεραν 100 ευρώ έκαστος, ενώ επέμεναν το αντικείμενο να επισταφεί στο μέρος όπου ανήκει. Η Δέσποινα δέχτηκε μετά χαράς το deal κι αποχώρησε με ευχαριστίες προς όλους. «Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που έχετε κι αυτήν την όμορφη διάθεση να κάνετε κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Cash or Trash: Χωρίς δεύτερη σκέψη η Δέσποινα είπε «ναι» στη Ρογδάκη

«Η εκπομπή έχει πάρα πολλές ευαισθησίες, εξάλλου οι άνθρωποι, οι οποίοι αγαπούν τα παλιά αντικείμενα και είναι ρομαντικοί δεν μπορεί να μην έχουν ευαισθησίες», της απάντησε η Ρογδάκη.

Η πρώτη εμπειρία της Δέσποινας στο Cash or Trash της άφησε τόσο γλυκιά γεύση, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ξαναέρθει: «Στο Cash or Trash ήταν όλοι φανταστικοί . Νομίζω ότι θα ξαναερχόμουν και ποιος ξέρει μπορεί να με ξαναδείτε», δήλωσε.

