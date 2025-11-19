Cash or Trash: Ρογδάκη - Πανά διεκδικούν το κάρο, έκπληξη από Στυλιανίδου

Κατάφερε να το πάρει κάποιος;

Ανατροπή στο Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash υποδέχτηκε για άλλη μια φορά ξεχωριστούς συλλέκτες και μοναδικά αντικείμενα, αυτή τη φορά από τις μακρινές σφαίρες του Νομού Έβρου.

Ο Γιώργος, 32 ετών, κουρέας και ιδιοκτήτης δύο κομμωτηρίων στις Φέρες και στην Αλεξανδρούπολη, παρουσίασε ένα ιδιαίτερο και ιστορικό κάρο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους κριτές της εκπομπής.

Το πολυπόθητο κάρο του Γιώργου στο Cash Or Trash

«Το αντικείμενο που σας φέρνω σήμερα έχει τέσσερις ρόδες, αλλά του λείπει ο κινητήρας», ξεκίνησε ο Γιώργος, περιγράφοντας τη συλλογή του με παλιά οχήματα και τον σκοπό του: να επενδύσει τα χρήματα από την πώληση για την τροποποίηση ενός βαν σε κινητό κουρείο, ώστε να εξυπηρετεί ηλικιωμένους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. «Αυτό θα το κάνω δωρεάν», τόνισε, «γιατί είναι χαρά μου να προσφέρω χαμόγελα σε τέτοιους ανθρώπους».

Ο λόγος που ο Γιώργος θέλει να πουλήσει το κάρο του

Ο Γιώργος μοιράστηκε και προσωπικές στιγμές από τη ζωή του. Γεννημένος στην Κοπεγχάγη, επέστρεψε στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της ζωής του και τελικά εγκαταστάθηκε στον Έβρο. «Δεν είχα καμία σχέση με την κομμωτική», ανέφερε, «αλλά η ανάγκη για αναβολή στρατού και η επιθυμία μου να αποκτήσω ένα όχημα με οδήγησαν στη σχολή κομμωτικής. Εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία».

Το κάρο που παρουσίασε ήταν μια πραγματική έκπληξη. Με χειροποίητη ζωγραφική, πολύχρωμα λουλούδια και παραστάσεις που θυμίζουν τη φύση και τη ζωή, κατασκευάστηκε από επαγγελματία καροποιό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για διακόσμηση όσο και για ειδικές εκδηλώσεις.

Οι αγοραστές εντυπωσιάστηκαν από την προσεγμένη κατασκευή, τους άξονες και την τεχνοτροπία του, με τον Θάνο να εκτιμά την αξία του στα 700 ευρώ, ενώ σημείωσε ότι σε κατάλληλο αγοραστή μπορεί να φτάσει και τετραψήφιο ποσό.

Η δημοπρασία εξελίχθηκε σε ένα ζωντανό παιχνίδι προσφορών, με τους συμμετέχοντες να ανεβάζουν σταδιακά την τιμή, ξεκινώντας από 100 ευρώ και φτάνοντας στα 700 ευρώ, καθώς όλοι ήθελαν να αποκτήσουν αυτό το σπάνιο αντικείμενο.

Η «μάχη» εξελίχθηκε ανάμεσα σε δυο buyers, την Άννα – Μαρία και την Άντα Πανά και λίγο πριν η συμφωνία κλείσει στα 610 ευρώ και η Έρμα Στυλιανίδη έκανε την έκπληξη ανεβάζοντας την προσφορά.

Το στολιδάκι της Πανά

Τελικά, το πολυπόθητο αντικείμενο κατέληξε στην Άντα Πανά, η οποία πρόσφερε 700 ευρώ χαρακτηρίζοντάς το παράλληλα «στολιδάκι».

Δείτε όλα τα επεισόδια Cash or Trash
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
