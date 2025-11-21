Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε ο υπαρχηγός για να κάνω giveaways»

Τι υποστηρίζει η Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συνεργασία της με τον υπαρχηγό του κυκλώματος με τις απάτες στο καζίνο Λουτρακίου - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα

Διευκρινίσεις για τους λόγους που συνέχιζε να κάνει διαγωνισμούς και giveaways στα social media της για λογαριασμό του προφυλακισμένου υπαρχηγού του κυκλώματος που υποσχόταν επενδύσεις μαϊμού στο καζίνο Λουτρακίου έδωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε ότι συνέχιζε να διατηρεί επικοινωνία με τον υπαρχηγό γιατί την υποχρέωνε και την εκβίαζε να κάνει διαφημιστικά stories για τα καταστήματα που διατηρεί, κυρίως για το καινούργιο κατάστημα που άνοιξε στον Κορυδαλλό.

Τι απαντά η Βρισηίδα Ανδριώτου για το κύκλωμα με τις απάτες

Η γνωστή influencer εξέφρασε την απορία της πώς μετά την υποτιθέμενη ληστεία χρυσού άνοιξε νέο κατάστημα μέσα σε 20 μέρες. Πρόσθεσε ότι συνεχίζει να κάνει τις προωθητικές ενέργειες στα social media της για τις επιχειρήσεις του υπαρχηγού γιατί της έχει υποσχεθεί ότι θα της επιστρέψει τις 50.000 ευρώ που έδωσε στον πρώην σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα και ότι την εκβιάζει να κάνει διαφημιστικές προβολές για λογαριασμό του.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της μάλιστα, μιλώντας στον Γιάννη Μαλλιαρό, είπαν ότι η Βρισηίδα Ανδριώτου δεν έχει λάβει χρήματα, αν και έχει κόψει τιμολόγια, με αποτέλεσμα να έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο οικονομικά, καθώς πλήρωσε τον ΦΠΑ για χρήματα που δεν έχει εισπράξει.

Απάτες καζίνο: Στον ανακριτή ο Σπύρος Μαρτίκας

Την ίδια ώρα ο Σπύρος Μαρτίκας βρίσκεται στα δικαστήρια της Κορίνθου και δίνει κατάθεση για όσα κατήγγειλε για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο Λουτρακίου σε 14σέλιδη επιστολή του.

Προσερχόμενος στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τους τρεις δικηγόρους του είπε στους δημοσιογράφους ότι «θα πω όλη την αλήθεια στις δικαστικές αρχές».

Πάντως ο δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγού υποστήριξε πως ο Σπύρος Μαρτίκας πιθανόν να κληθεί από τις δικαστικές αρχές και ως ύποπτος για δύο κακουργήματα, αυτό της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Και αυτό γιατί, όπως έχει ισχυριστεί ο κ. Μαρτίκας, πήρε 200.000 ευρώ από έναν φίλο του, 100.000 ευρώ από την αδελφή του και 50.000 ευρώ από τη Βρισηίδα Ανδριώτου για να επενδύσει στο καζίνο, αλλά δεν έχει διευκρινίσει αν γι’ αυτά τα χρήματα υπάρχουν παραστατικά, τιμολόγια, κτλ.