MasterChef: Πότε θα γίνει η μεγάλη πρεμιέρα του 10ου, επετειακού κύκλου;

Δείτε το νέο trailer του αγαπημένου τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής

Δείτε το trailer για τη μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef 10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από μία επιτυχημένη πορεία, το MasterChef επιστρέφει για τον 10ο, επετειακό του κύκλο, καλύτερο και πιο ανανεωμένο από ποτέ!

Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία

Η ώρα της μεγάλης πρεμιέρας έφτασε, κι αυτή δεν είναι άλλη από την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ακριβώς στις 21:00, στο Star.

MasterChef: Πότε θα γίνει η μεγάλη πρεμιέρα του 10ου, επετειακού κύκλου;

Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης επιστρέφουν με τις αγαπημένες μας auditions και τους διαγωνιζόμενους από όλες τις πλευρές του πλανήτη να διεκδικούν μια λευκή ποδιά για να προχωρήσουν στο παιχνίδι

To MasterChef επιστρέφει - Έρχεται η 10η επετειακή χρονιά!

MasterChef: Πότε θα γίνει η μεγάλη πρεμιέρα του 10ου, επετειακού κύκλου;

Πέρα από τις μαγειρικές μάχες, εννοείται ότι και φέτος δε θα λείπει το χιούμορ κι οι ατάκες των αγαπημένων μας σεφ και κριτών.

MasterChef: Πότε θα γίνει η μεγάλη πρεμιέρα του 10ου, επετειακού κύκλου;

«Δέκα χρόνια MasterChef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή!», ακούγεται στο τέλος του trailer, κάτι που σύντομα θα δούμε στις οθόνες μας να γίνεται πράξη!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
