MasterChef: Πότε θα γίνει η μεγάλη πρεμιέρα του 10ου, επετειακού κύκλου;

Δείτε το trailer για τη μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef 10

Μετά από μία επιτυχημένη πορεία, το MasterChef επιστρέφει για τον 10ο, επετειακό του κύκλο, καλύτερο και πιο ανανεωμένο από ποτέ!

Η ώρα της μεγάλης πρεμιέρας έφτασε, κι αυτή δεν είναι άλλη από την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ακριβώς στις 21:00, στο Star.

Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης επιστρέφουν με τις αγαπημένες μας auditions και τους διαγωνιζόμενους από όλες τις πλευρές του πλανήτη να διεκδικούν μια λευκή ποδιά για να προχωρήσουν στο παιχνίδι.

Πέρα από τις μαγειρικές μάχες, εννοείται ότι και φέτος δε θα λείπει το χιούμορ κι οι ατάκες των αγαπημένων μας σεφ και κριτών.

«Δέκα χρόνια MasterChef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή!», ακούγεται στο τέλος του trailer, κάτι που σύντομα θα δούμε στις οθόνες μας να γίνεται πράξη!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef