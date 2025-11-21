Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία

Τα γυρίσματα για τον 10ο, επετειακό κύκλο του MasterChef έχουν ξεκινήσει με την Κωνσταντίνα Γκρόσι και την κάμερα του Breakfast@Star να συναντάει τους τρεις κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

MasterChef: Κοντιζάς, Ιωαννίδης και Κουτσόπουλος επιστρέφουν με τρελά κέφια!

«Φέτος το MasterChef θα είναι το δέκα το καλό!» είπαν αρχικά, με τον Σωτήρη Κοντιζά να σχολιάζει τα χρόνια που έχουν περάσει. «Δεν έχουμε καταλάβει τα 10 χρόνια. Είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα κι ειδικά από πάνω μας» πρόσθεσε, κάνοντας πλάκα στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον φρέσκο αέρα που παίρνει παρουσιάζοντας τη Φάρμα!

Γιούπι! Οι auditions στο MasterChef επιστρέφουν!

Στη συνέχεια ο Πάνος Ιωαννίδης αποκάλυψε ότι επιστρέφει ένα αγαπημένο κομμάτι του διαγωνισμού μαγειρικής, οι auditions. «Μας έχουν λείψει οι auditions πάρα, πάρα πολυ και στον κόσμο έχουν λείψει, γιατί ήταν ένα κομμάτι της διαδικασίας αρκετά όμορφο και διασκεδαστικό», είπε ο σεφ και κριτκής, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συμπληρώνει: «Γνωρίζουμε και τους παίκτες... έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα». Ο Σωτήρης Κοντιζάς που έχει... μαλακώσει, αποκάλυψε ότι έχουν δώσει πολλές ποδιές!

Οι κριτές αποκάλυψαν ποιο είναι το γούρι τους σε κάθε σεζόν. «Το γούρι μας σε κάθε πρεμιέρα είναι τα κίτρινα παπούτσια του Σωτήρη», με τον σεφ να λέει ότι έχει τα σταράκια του 11 χρόνια!

Στη συνέχεια αποκάλυψαν ότι από τις καλύτερες στιγμές για εκείνους στο MasterChef, είναι τα γυρίσματα των trailers. Με ένα βροντερό «ΌΧΙ!», κι οι τρεις δήλωσαν ότι δε λείπει ο ένας στον άλλον, αφού βρίσκονται συνέχεια και μιλάνε στο τηλέφωνο καθημερινά!

Κλείνοντας, δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι για το ολοκαίνουριο MasterChef, αν κι έχει δρόμο μπροστά του. «Μου φαίνεται βουνό, δεν ξέρω πώς θα βγει φέτος!», συμπλήρωσε με χιούμορ ο Σωτήρης Κοντιζάς.

