Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία

Οι πρώτες δηλώσεις των κριτών για τον 10ο κύκλο του διαγωνισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 12:48 Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα
21.11.25 , 12:32 Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών
21.11.25 , 12:27 Μελίνα Ασλανίδου: Η αντίδραση στα σχόλια για την εμφάνισή της
21.11.25 , 12:25 Kia PV5: Αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026»
21.11.25 , 12:08 Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
21.11.25 , 12:07 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει!
21.11.25 , 12:07 Αντικείμενο από τον Μεσοπόλεμο στο δωμάτιο αγοραστών του Cash or Trash!
21.11.25 , 11:53 Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
21.11.25 , 11:45 Οι αναμνήσεις επιστρέφουν στο IQ160: «Μουρίκη το κάναμε», λέει ο Αργύρης!
21.11.25 , 11:44 Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν
21.11.25 , 11:33 Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη
21.11.25 , 11:08 Τα Φαντάσματα: «Βαγγελίστρα μου φωτιά, φωτιά» ουρλιάζει η Μπήλιω!
21.11.25 , 10:59 GNTM: Το φιλί που άναψε «φωτιές» στο πλατό - Δες sneak preview
21.11.25 , 10:49 Χριστούγεννα 2025: Πότε θα φωταγωγηθούν τα δέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
21.11.25 , 10:11 Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία
Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών
Άγγελος Λάτσιος: Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος της Ελένης Μενεγάκη
Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα
Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε δίπλα στο τζάκι της!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές & πότε ανοίγουν
Τουρκία: Αδιανόητη φάρσα σε 15χρονο κατέληξε στον θάνατό του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γυρίσματα για τον 10ο, επετειακό κύκλο του MasterChef έχουν ξεκινήσει με την Κωνσταντίνα Γκρόσι και την κάμερα του Breakfast@Star να συναντάει τους τρεις κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο

MasterChef: Κοντιζάς, Ιωαννίδης και Κουτσόπουλος επιστρέφουν με τρελά κέφια!

MasterChef: Κοντιζάς, Ιωαννίδης και Κουτσόπουλος επιστρέφουν με τρελά κέφια!

«Φέτος το MasterChef θα είναι το δέκα το καλό!» είπαν αρχικά, με τον Σωτήρη Κοντιζά να σχολιάζει τα χρόνια που έχουν περάσει. «Δεν έχουμε καταλάβει τα 10 χρόνια. Είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα κι ειδικά από πάνω μας» πρόσθεσε, κάνοντας πλάκα στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον φρέσκο αέρα που παίρνει παρουσιάζοντας τη Φάρμα

Πάνος Ιωαννίδης: Οικογενειακή φωτογραφία με τη σύντροφο και τον γιο τους

Γιούπι! Οι auditions στο MasterChef επιστρέφουν!

Γιούπι! Οι auditions στο MasterChef επιστρέφουν!

Στη συνέχεια ο Πάνος Ιωαννίδης αποκάλυψε ότι επιστρέφει ένα αγαπημένο κομμάτι του διαγωνισμού μαγειρικής, οι auditions. «Μας έχουν λείψει οι auditions πάρα, πάρα πολυ και στον κόσμο έχουν λείψει, γιατί ήταν ένα κομμάτι της διαδικασίας αρκετά όμορφο και διασκεδαστικό», είπε ο σεφ και κριτκής, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συμπληρώνει: «Γνωρίζουμε και τους παίκτες... έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα». Ο Σωτήρης Κοντιζάς που έχει... μαλακώσει, αποκάλυψε ότι έχουν δώσει πολλές ποδιές! 

Σωτήρης Κοντιζάς: Ο χορός του καταξιωμένου σεφ σε γάμο φίλων

Οι κριτές αποκάλυψαν ποιο είναι το γούρι τους σε κάθε σεζόν. «Το γούρι μας σε κάθε πρεμιέρα είναι τα κίτρινα παπούτσια του Σωτήρη», με τον σεφ να λέει ότι έχει τα σταράκια του 11 χρόνια!

Το ζητήσατε και έγινε πράξη! Στο MasterChef επιστρέφει η πιο hot δοκιμασία

Στη συνέχεια αποκάλυψαν ότι από τις καλύτερες στιγμές για εκείνους στο MasterChef, είναι τα γυρίσματα των trailers. Με ένα βροντερό «ΌΧΙ!», κι οι τρεις δήλωσαν ότι δε λείπει ο ένας στον άλλον, αφού βρίσκονται συνέχεια και μιλάνε στο τηλέφωνο καθημερινά! 

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Στο πλευρό του γιου του την πρώτη μέρα στο σχολείο

Κλείνοντας, δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι για το ολοκαίνουριο MasterChef, αν κι έχει δρόμο μπροστά του. «Μου φαίνεται βουνό, δεν ξέρω πώς θα βγει φέτος!», συμπλήρωσε με χιούμορ ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top