Σωτήρης Κοντιζάς: Ο χορός του καταξιωμένου σεφ σε γάμο φίλων

Το βίντεο που πόσταρε ο κριτής του MasterChef

10.09.25 , 14:53
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα βίντεο που πόσταρε ο Σωτήρης Κοντιζάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σωτήρης Κοντιζάς, βρέθηκε στον γάμο καλών του φίλων κι όχι μόνο τίμησε το μυστήριο, αλλά έδωσε και το «παρών» στο γαμήλιο γλέντι.

Σωτήρης Κοντιζάς: Ο χορός του καταξιωμένου σεφ σε γάμο φίλων

Ο σεφ και κριτής του MasterChef δημοσίευσε βίντεο από την ιδιαίτερη βραδιά, αποκαλύπτοντας τη χαλαρή και πιο προσωπική πλευρά του. 

Σωτήρης Κοντιζάς: Οι οικογενειακές διακοπές στη Σχοινούσα τα είχαν όλα!

Σε βίντεο που ανέβασε, τον βλέπουμε ενθουσιασμένο να χορεύει παραδοσιακούς χορούς μαζί με την παρέα του.

Σωτήρης Κοντιζάς: Ο χορός του καταξιωμένου σεφ σε γάμο φίλων

Ο Σωτήρης Κοντιζάς κρατάει χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή όταν δε βρίσκεται μπροστά στις κάμερες, επιλέγοντας να αφιερώνει τον χρόνο του στην οικογένεια και τους στενούς του φίλους. Αυτή τη φορά όμως έκανε μια εξαίρεση, αφήνοντας για λίγο τις κουτάλες και πιάνοντας στον χορό.

Σωτήρης Κοντιζάς: Η Δέσποινα και τα τρία παιδιά

Θυμίζουμε ότι ο καταξιωμένος σεφ είναι παντρεμένος με τη Δέσποινα, την οποία γνώρισε σε εστιατόριο όπου εκείνη εργαζόταν στο σέρβις. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: την Αριάννα-Τσιχίρο (γενν. 2015), τον Κένζι (γενν. 2018) και την Ιζούμι (γενν. 2020). 

Σωτήρης Κοντιζάς πριν τον τελικό MasterChef: «Δεν περίμενα αυτούς τους δυο»

Όσον αφορά στα τηλεοπτικά του σχέδια, μέσα στο καλοκαίρι είχε δηλώσει στο Breakfast@Star: «Όταν μου είχε γίνει για πρώτη φορά η πρόταση για να είμαι στο MasterChef, δεν περίμενα ότι θα κάτσω για εννέα χρόνια. Έχουν γίνει συζητήσεις για το MasterChef 10», επιβεβαιώνοντας πως οι διεργασίες για τον επόμενο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
MASTERCHEF
