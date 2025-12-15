Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»

Αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00 ο Μεγάλος Τελικός της Φάρμας!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 17:02 Φοινικούντα: Έρχονται νέα εντάλματα - Δύο γυναίκες στο «κάδρο» της έρευνας
15.12.25 , 16:53 Εκτός ελέγχου σχολείο στη Γλυφάδα: Εμπρησμοί & βανδαλισμοί σε αίθουσες
15.12.25 , 16:34 Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
15.12.25 , 16:30 GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»
15.12.25 , 16:22 Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
15.12.25 , 16:19 Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που συνελήφθη για το πλοίο με την κοκαΐνη
15.12.25 , 16:16 11 τροφές για επίπεδη κοιλιά- Πώς να μειώσεις το λίπος
15.12.25 , 15:53 Τσιάρας: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα των αγροτών, υπάρχουν περιθώρια»
15.12.25 , 15:46 O Mπαρτζώκας ξεκαθάρισε τα πράγματα για τον Μόντε Μόρις
15.12.25 , 15:44 Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
15.12.25 , 15:40 Κυψέλη: 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι πεταλούδα 14χρονη μέσα στο σχολείο
15.12.25 , 15:31 Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»
15.12.25 , 15:16 «Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
15.12.25 , 15:01 Καιρός: Βροχές και χιόνια μέχρι τα Χριστούγεννα – Απανωτές κακοκαιρίες
15.12.25 , 15:00 Απεργία ΑΔΕΔΥ 16/12: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για τα σχολεία
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του 35ου επεισοδίου της Φάρμας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την προηγούμενη εβδομάδα στον Αχυρώνα βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Ανδρέας Γαλάτης και η Ζωή Τράπαλη, με την τελευταία να αποχωρεί οριστικά. Το τελευταίο κορίτσι της φετινής Φάρμας αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και οι τρεις παίκτες του αποψινού, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ημιτελικού είναι ο Ανδρέας Γαλάτης, ο Λευτέρης Δασκαλάκης και ο Δημήτρης Ζήκος. 

Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»

Ο Ανδρέας και ο Λευτέρης ελπίζουν να είναι μαζί στον τελικό, ενώ ο Δημήτρης αισθάνεται σίγουρος για τον εαυτό του. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους τρεις καλύτερους της φετινής Φάρμας στην πιο σημαντική δοκιμασία, έως τώρα, αυτή που θα αναδείξει τον πρώτο φιναλίστ του τελικού. 

Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»

Στους δύο του τελικού τρίτος δε χωρεί και έτσι οι παίκτες με τη λιγότερο καλή απόδοση παίρνουν μέρος στην τελευταία Μονομαχία Αχυρώνα. Μία θέση απομένει, αυτή του δεύτερου φιναλίστ και οι μονομάχοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, για να καταφέρουν να την εξασφαλίσουν. Ποιος φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό και ποιοι θα είναι οι δύο που θα βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό της Φάρμας;  

Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»

Την επόμενη ημέρα, τους φιναλίστ περιμένει μία ευχάριστη έκπληξη, αφού μετά από δύο μήνες συναντιούνται ξανά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η τελευταία αναμέτρηση πλησιάζει! Ποιοι θα διεκδικήσουν, αύριο, Τρίτη 16/12 στις 21:00, στον μεγάλο τελικό της Φάρμας το έπαθλο των 50.000€; 

Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»

ΦΑΡΜΑ 2025 - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ  Απόψε, Δευτέρα 15.12.25 στις 21:00

Αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00 ο Μεγάλος Τελικός της Φάρμας!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας
 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top