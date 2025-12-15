Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»

Την προηγούμενη εβδομάδα στον Αχυρώνα βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Ανδρέας Γαλάτης και η Ζωή Τράπαλη, με την τελευταία να αποχωρεί οριστικά. Το τελευταίο κορίτσι της φετινής Φάρμας αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και οι τρεις παίκτες του αποψινού, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ημιτελικού είναι ο Ανδρέας Γαλάτης, ο Λευτέρης Δασκαλάκης και ο Δημήτρης Ζήκος.

Ο Ανδρέας και ο Λευτέρης ελπίζουν να είναι μαζί στον τελικό, ενώ ο Δημήτρης αισθάνεται σίγουρος για τον εαυτό του. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους τρεις καλύτερους της φετινής Φάρμας στην πιο σημαντική δοκιμασία, έως τώρα, αυτή που θα αναδείξει τον πρώτο φιναλίστ του τελικού.

Στους δύο του τελικού τρίτος δε χωρεί και έτσι οι παίκτες με τη λιγότερο καλή απόδοση παίρνουν μέρος στην τελευταία Μονομαχία Αχυρώνα. Μία θέση απομένει, αυτή του δεύτερου φιναλίστ και οι μονομάχοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, για να καταφέρουν να την εξασφαλίσουν. Ποιος φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό και ποιοι θα είναι οι δύο που θα βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό της Φάρμας;

Την επόμενη ημέρα, τους φιναλίστ περιμένει μία ευχάριστη έκπληξη, αφού μετά από δύο μήνες συναντιούνται ξανά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η τελευταία αναμέτρηση πλησιάζει! Ποιοι θα διεκδικήσουν, αύριο, Τρίτη 16/12 στις 21:00, στον μεγάλο τελικό της Φάρμας το έπαθλο των 50.000€;

