Χάρης Βαρθακούρης: Οι φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο με την Αντελίνα

Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Βαρθακούρη στο Breakfast@Star

Σαν σήμερα, το 2013, ένα σημαντικό γεγονός, έγινε στη ζωή του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη.

Το ζευγάρι έκανε τον θρησκευτικό του γάμο και βάφτισε τις κορούλες του Μελωδία και Λιόνα. Μία ημέρα, η οποία έμελλε να αλλάξει την καθημερινότητα τους.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, θέλησε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή, σήμερα, με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, ανεβάζοντας εικόνες από εκείνη τη μέρα.

«15/12/2013

Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε… με θρησκευτικό γάμο… και βαφτίσαμε τις κόρες μας.

Aν κι εγώ κρατάω ως επέτειοι γάμου τον πρώτο μας, τον πολιτικό στην Κωνσταντινούπολη (26/3/2010)ποτέ δεν αφήνω να περάσει ανεκμετάλλευτη μια ευκαιρία να γιορτάσουμε οτιδήποτε στο σπίτι μας 😃🎁🌹

Να σας ζήσουμε.

Να μας χαίρεστε», έγραψε στη λεζάντα ο Χάρης Βαρθακούρης.

Η ανάρτηση του Χάρη Βαρθακούρη

Με την Αντελίνα, να στέλνει το δικό της σχόλιο, στην ανάρτηση του συζύγου της: «Σε λατρεύω ζωή μου!!!Για πάντα μαζί, για όλες τις ζωές».

Πριν τον θρησκευτικό γάμο το 2013, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Μαρτίου του 2010.