Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»

Όσα είπε για τις τηλεοπτικές προτάσεις της συζύγου του

24.10.25 , 12:36 Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Χάρης Βαρθακούρης στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά. 

Χάρης Βαρθακούρης: Διακοπές με την Αντελίνα, τις κόρες και τα αδέρφια του

Αρχικά είπε: «Κανείς δε σου εξασφαλίζει την επιτυχία στη θεαματικότητα, είναι ένα ρίσκο η τηλεόραση. Στο σόου που έκανα στον ΣΚΑΪ (σ.σ. το Big Brother) δε σου άφηνε καμία ελευθερία. Αν με ρωτούσαν τώρα δε θα το έκανα ξανά». 

Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»

«Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ! Είναι μια περίοδος που χαίρεται τη ζωή της στο σπίτι, χαίρετε τη μητρότητά της και τα παιδιά μας την έχουν ανάγκη. Είχε πρόταση για να είναι στο The View. Ήταν πολλές οι ώρες και αυτό για μένα ήταν απαγορευτικό και για την ίδια όμως. Όταν μας έγινε η πρόταση ήταν μεσημεριανή η εκπομπή. Κυρίως λόγω χρόνου δεν έγινε», πρόσθεσε. 

Με λευκό μπικίνι η Αντελίνα Βαρθακούρη - Ταξίδι με τις κόρες στην Καραϊβική

Θυμίζουμε ότι μια δήλωση του Χάρη Βαρθακούρη για την τηλεοπτική αποχή της Αντελίνας Βαρθακούρη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, προκάλεσε πολλές συζητήσεις τον περασμένο Μάρτιο, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να κάνει την αρχή. Η παρουσιάστρια και σύζυγος του μουσικού, τον υπερασπίστηκε με ανάρτησή της στο Instagram, κάνοντας αναφορά στο πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η πολιτική ορθότητα, ευχαριστώντας τον Χάρη για την οικογένειά τους.

Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»

«Όσο τα παιδιά μας έχουν ανάγκη τη μητέρα τους στο σπίτι, θεωρώ ότι η θέση της αυτή τη στιγμή -και να μην παρεξηγηθεί αυτό που θα πω-, είναι στο σπίτι. Υπό την έννοια, όμως, ότι οι κόρες μας την έχουν ακόμα ανάγκη. Εγώ δουλεύω και για τους δύο κι είμαστε μια χαρά», είχε δηλώσει τότε ο Βαρθακούρης για τη σύζυγο και την οικογένειά τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
