Χάρης Βαρθακούρης: Διακοπές με την Αντελίνα, τις κόρες και τα αδέρφια του

Ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές στην Πάρο περνάει ο Χάρης Βαρθακούρης, παρέα με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, με τη σύζυγό του, Αντελίνα Βαρθακούρη, τις δύο κόρες του Μελωδία και Λιόνα και τα δύο αδέλφια του, Νικόλα και Μιχαήλ Βαρθακούρη.

Ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μία selfie με τη σύζυγό του, η οποία δεν παρέλειψε να αποθεώσει δημόσια τον αδερφό του συζύγου της, Μιχαήλ Βαρθακούρη για το πανέμορφο ησυχαστήριο που έχει δημιουργήσει.

Ακόμα, ο Χάρης Βαρθακούρης πόσταρε μια οικογενειακή φωτογραφία κι έγραψε με το γνωστό του χιούμορ: «Ξεκινώντας από αριστερά: Μελωδία Βαρθακούρη, Μιχαήλ Βαρθακούρης, Χάρης Βαρθακούρης, Νικόλας Βαρθακούρης, Λιόνα Βαρθακούρη, Λούμης Βαρθακούρης και τη φωτογραφία τράβηξε η Αντελίνα Βαρθακούρη… Μακάρι να είχαμε κάτι κοινό μεταξύ μας!».

