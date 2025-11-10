Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Πού βρέθηκε το ερωτευμένο ζευγάρι;

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια κοινή έξοδος που δεν πέρασε απαρατήρητη από τα φλας έκανε ο Χάρης κι η Αντελίνα Βαρθακούρη. Οι δύο τους βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του τουρνουά τένις, Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025.

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Το ζευγάρι, χαλαρό κι ευδιάθετο απολάμβανε τη βραδιά, δείχνοντας την οικειότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τη σχέση τους. 

Βαρθακούρης: «Η Λιόνα έχει εκπληκτική φωνή»- Η σχέση της με τον παππού της

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Η Αντελίνα ήταν εμφανώς ανανεωμένη. Η λάμψη στο βλέμμα της και η ανανεωμένη της εμφάνιση δεν πέρασαν απαρατήρητα, ενώ το casual αλλά κομψό στιλ της, με τζιν, αθλητικά παπούτσια και μια άνετη ζακέτα, συνδύαζε άνεση με στιλιστική αρμονία. 

Χάρης Βαρθακούρης: «Με την Αντελίνα είμαστε καλύτερα από ποτέ!»

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Ο Χάρης, από την πλευρά του, ακολούθησε την ίδια φιλοσοφία με άνετο look, που τόνιζε τη χαλαρή διάθεση της βραδιάς. 

Χάρης Βαρθακούρης: Διακοπές με την Αντελίνα, τις κόρες και τα αδέρφια του

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής τους, το ζευγάρι δεν παρέλειψε να χαμογελάσει στους φωτογράφους και να ποζάρει με φυσικότητα, αποδεικνύοντας ότι η κοινή τους παρουσία δεν είναι απλώς μια τυπική έξοδος. 

Αντελίνα Βαρθακούρη: Φωτογραφίζει τους γονείς της - Το τρυφερό μήνυμα

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

