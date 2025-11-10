Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Δείτε όλες τις φωτογραφίες του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη

Μια κοινή έξοδος που δεν πέρασε απαρατήρητη από τα φλας έκανε ο Χάρης κι η Αντελίνα Βαρθακούρη. Οι δύο τους βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του τουρνουά τένις, Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025.

Το ζευγάρι, χαλαρό κι ευδιάθετο απολάμβανε τη βραδιά, δείχνοντας την οικειότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Η Αντελίνα ήταν εμφανώς ανανεωμένη. Η λάμψη στο βλέμμα της και η ανανεωμένη της εμφάνιση δεν πέρασαν απαρατήρητα, ενώ το casual αλλά κομψό στιλ της, με τζιν, αθλητικά παπούτσια και μια άνετη ζακέτα, συνδύαζε άνεση με στιλιστική αρμονία.

Ο Χάρης, από την πλευρά του, ακολούθησε την ίδια φιλοσοφία με άνετο look, που τόνιζε τη χαλαρή διάθεση της βραδιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής τους, το ζευγάρι δεν παρέλειψε να χαμογελάσει στους φωτογράφους και να ποζάρει με φυσικότητα, αποδεικνύοντας ότι η κοινή τους παρουσία δεν είναι απλώς μια τυπική έξοδος.