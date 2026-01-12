Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με πολλές όψεις κι αλλαγή ζωδίου για την Αφροδίτη

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Το πρωί της Δευτέρας 12/1, η Άση Μπήλιου βρέθηκε στο πλατό του Breakfast@Star και ανέλυσε τη δυναμική αστρολογική εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, επισημαίνοντας πως τόσο οι όψεις όσο και οι πλανητικές μετακινήσεις δημιουργούν έντονη ενέργεια, με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Γίνεται ένας χαμός και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες όψεις υπάρχουν μέρες που μπορεί να έχουν 10 όψεις. Υπάρχει έτσι μια έντονη κινητικότητα εκεί ψηλά η οποία σαφώς με κάποιο τρόπο επηρεάζει και το εδώ στα χαμηλά της γης. Να πούμε ότι τα σημαντικά αυτής της εβδομάδας πέρα από τις πολλές όψεις που έχουμε από τους πλανήτες που βρίσκονται στον Αιγόκερω με τον Κρόνο, με τον Ουρανό, με τον Ποσειδώνα, έχουμε την αλλαγή ζωδίου για την Αφροδίτη που θα περάσει στον Υδροχόο. Είναι η πρώτη που θα ξεκινήσει αυτήν την μετάβαση από το ζώδιο του Αιγόκερου στο ζώδιο του Υδροχόου. Οικονομικά, σχέσεις, αυτά επηρεάζει πιο πολύ».

Η έμπειρη αστρολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της νέας σελήνης, η οποία έρχεται να κορυφώσει την ενέργεια του Αιγόκερου, σηματοδοτώντας την πρώτη νέα σελήνη της νέας χρονιάς. Πρόκειται για ένα κομβικό φαινόμενο που, όπως τόνισε, ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα και σημαντικές αποφάσεις.

«Το αποκορύφωμα της ενέργειας του Αιγόκερου με τη νέα σελήνη, την πρώτη νέα σελήνη για τη νέα χρονιά, που είναι το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, η οποία νέα σελήνη σχεδόν κάνει όψεις με όλο το πλανητικό σύστημα. Δηλαδή είναι μια πολύ δυνατή νέα σελήνη, Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πάντα μια νέα σελήνη βοηθητική για να κάνουμε νέα ξεκινήματα, να ανοίξουμε νέα κεφάλαια στη ζωή μας και η συγκεκριμένη νέα σελήνη είναι πολύ βοηθητική προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε η Άση Μπήλιου. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

