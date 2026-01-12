Κύπρος: Ένας νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Αγνοείται Ρώσος ολιγάρχης

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι αρχές ασφαλείας στην Κύπρο, μετά από την εξαφάνιση ενός Ρώσου ολιγάρχη, αλλά και τον εντοπισμό ενός πτώματος στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, το σκηνικό θυμίζει έντονα κατασκοπευτικό θρίλερ.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 Κύπρου, υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία εντοπίστηκε νεκρό την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι, μέσα στο γραφείο του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι κυπριακές αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση ωρών και όταν έφτασε στην πρεσβεία κλιμάκιο της αστυνομίας δεν του επιτράπηκε η είσοδος στο εσωτερικό του κτιρίου, αλλά του παραδόθηκε η σορός στην αυλή του κτιριακού συγκροτήματος.

Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις προβλέπει ότι οι χώροι της διπλωματικής αποστολής είναι απαραβίαστοι και ότι οι αρχές του κράτους υποδοχής δεν μπορούν να εισέλθουν χωρίς τη συγκατάθεση του αρχηγού της αποστολής.

Με άλλα λόγια, ακόμη και όταν υπάρχει θάνατος που απαιτεί διερεύνηση, το κράτος υποδοχής δεν έχει αυτόματη δυνατότητα να κάνει αυτοψία εντός πρεσβείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μοναδική αναφορά που υπήρξε από την πλευρά της ρωσικής πρεσβείας ήταν ότι ο θάνατος του αξιωματούχου προήλθε από αυτοχειρία. Μάλιστα ο άνδρας φέρεται να άφησε ένα γράμμα, το οποίο όμως δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές, οι οποίες ενημερώθηκαν ότι θα σταλεί στη Μόσχα.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το παρακολουθούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «νενομισμένη νεκροτομή» αναμένεται να διενεργηθεί αύριο το πρωί, με στόχο να δώσει πιο ασφαλείς απαντήσεις για την αιτία θανάτου.

Την ίδια ώρα, άφαντος παραμένει ο 56χρονος Ρώσος επιχειρηματίας Vladislav Baumgertner, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Ιανουαρίου από το χωριό Πισσούρι στη Λεμεσό.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του κολοσσού Uralkali, στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς κρίσης μεταξύ Μόσχας και Μινσκ.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του επιστρατεύτηκαν drones και ελικόπτερα, όμως οι έρευνες δυσχεραίνονται από τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν το νησί. Το κινητό του Ρώσου ολιγάρχη εξέπεμψε τελευταία φορά από απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή, κάτι που εντείνει τους φόβους για τη ζωή του.

Στα κόκκινα η σχέση Κύπρου και Ρωσίας

Τα δύο αυτά συμβάντα σημειώνονται σε μια περίοδο ακραίας έντασης στις σχέσεις Κύπρου - Ρωσίας.

Μόλις πριν από δύο εικοσιτετράωρα, η Λευκωσία κατήγγειλε επίσημα ότι δέχεται οργανωμένη υβριδική επίθεση από ρωσικά κέντρα, με αφορμή το αμφιλεγόμενο βίντεο που εμπλέκει Κύπριους αξιωματούχους σε υποθέσεις διαφθοράς.

Η κυπριακή κυβέρνηση συνδέει αυτή την πίεση με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόσφατη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο νησί, θεωρώντας ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αποσταθεροποίησης.