Κύπρος: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Καρμιώτισσα, Σταύρου Δημοσθένους, στη Λεμεσό της Κύπρου.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο Ελλήνων ομογενών από τη Γεωργία, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε σπίτι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει ευρωπαϊκών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους από τις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο άνδρες φέρονται να εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον Σταύρο Δημοσθένους στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό. Οι πληροφορίες για την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη οδήγησαν στην επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής τους, ενώ δεν φαίνεται να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Όπως προκύπτει, ο ένας από τους συλληφθέντες έχει μητέρα που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ η γιαγιά του δεύτερου διαμένει στην Κατερίνη. Οι δύο άνδρες εκτιμάται ότι κατέφυγαν στην Ελλάδα για να κρυφτούν μετά το έγκλημα.

Αναμένεται η έκδοσή τους στην Κύπρο προκειμένου να δικαστούν για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ο Σταύρος Δημοσθένους είχε στην ιδιοκτησία τα προηγούμενα χρόνια νυχτερινά μαγαζιά ενώ αργότερα ενεπλάκη με ποδοσφαιρικές ομάδες της Λεμεσού.

Το 2015 ανέλαβε τα ηνία του Άρη Λεμεσού. Πέντε χρόνια μετά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ομάδα.

Μία δεκαετία αργότερα ανέλαβε την Προεδρία της ομάδας της Καρμιώτισσας. Μόλις ένα χρόνο μετά το 2021 έδωσε τη σκυτάλη της Προεδρίας στον Λευκορώσο Ντιμίτρι Πούνιν, ωστόσο επέστρεψε ξανά το Νοέμβριο του 2023.

Τον Μάιο του 2025 ο ίδιος είχε δηλώσει ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία, αναφέροντας ότι έκανε σκέψεις να διεκδικήσει την Προεδρία της ΚΟΠ κάτι που ωστόσο δεν έκανε.

Είχε δύο γιους και μία κόρη, η οποία του χάρισε κι ένα εγγονάκι.