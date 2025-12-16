Φαίη Σκορδά: «Τα συλλυπητήριά μας στον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη»

Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη

STAR.GR
Media
Φ. Σκορδά: «Τα συλλυπητήριά μας στον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη»/ Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Ειρήνη, με τη Φαίη Σκορδά να εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τον πρόεδρο του Mega και της ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσα από την εκπομπή της Buongiorno.

Σε χαμηλούς τόνους η έναρξη της εκπομπής του Mega. H παρουσιάστρια είπε: «Ξεκινάμε σε χαμηλούς τόνους γιατί είμαστε όλοι πολύ λυπημένοι, βαθιά λυπημένοι και να πούμε συλλυπητήρια στην οικογένεια Μαρινάκη, στο πρόεδρό μας. Χθες απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη, , σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη. Δύναμη και κουράγιο».

σκορδά

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/12) και το γεγονός αυτό σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025, στις 12:00 μ.μ.

H θλιβερή αναγγελία του θανάτου της Ειρήνης Μαρινάκη, δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Ολυμπιακού, όπου αναφέρεται: 

Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη.
Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.
Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.
Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

Δείτε την ανάρτηση: 

ειρηνη μαρινακη

