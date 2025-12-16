Φάρμα: «Δεν έχω να φοβηθώ κανένα Δημήτρη, κανένα Μάκη, κανένα Τάκη»

Αποκλειστικό απόσπασμα από τον μεγάλο τελικό της Φάρμας! - Απόψε στις 21.00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 13:08 Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία
16.12.25 , 12:55 Η μοναδική καθηγήτρια φωνητικής, Τζούλι Μασσίνο, έρχεται στο Cash or Trash!
16.12.25 , 12:39 Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
16.12.25 , 12:29 Αθηνά Οικονομάκου: «Ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες»
16.12.25 , 12:24 Τσιμτσιλή: H κομψή εμφάνιση με τσαντάκι LV & η φιλία με τον Γιάννη Σμαραγδή
16.12.25 , 12:17 Φάρμα: «Δεν έχω να φοβηθώ κανένα Δημήτρη, κανένα Μάκη, κανένα Τάκη»
16.12.25 , 12:05 Motor Oil-«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Νέος στόχος οι 300.000 δότες μυελού των οστών
16.12.25 , 12:04 Ζερμάτ: Το ελβετικό στολίδι κάτω από το Μάτερχορν
16.12.25 , 12:03 Απαγορευτικός ο καφές και το τσάι μετά το φαγητό - Δείτε για ποιον λόγο
16.12.25 , 11:55 Τρόμαξε με το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ, κατάπιε σακουλάκι με ηρωίνη και πνίγηκε
16.12.25 , 11:43 Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του 70ου επετειακού διαγωνισμού
16.12.25 , 11:40 Mελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού
16.12.25 , 11:24 Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
16.12.25 , 11:13 Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
16.12.25 , 11:12 Φάρμα: Ο Ανδρέας θέλει να αλλάξει τη ζωή του - Τι του ζήτησε η σύζυγός του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Aποκλειστικό απόσπασμα από τον μεγάλο τελικό της Φάρμας/ Βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Breakfast@Star πρόβαλε το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου ένα αποκλειστικό απόσπασμα από τον μεγάλο τελικό της Φάρμας, δίνοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια πρώτη αλλά συγκλονιστική γεύση από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε στη φετινή πιο συναρπαστική τελική αναμέτρηση. Η ένταση, τα συναισθήματα και οι εικόνες από την πίστα δείχνουν ότι αυτή η αναμέτρηση δεν θα είναι απλώς ένας αγώνας ικανοτήτων, αλλά μια μάχη ψυχής, στρατηγικής και αντοχής.

Δες τη ΦΑΡΜΑ

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο φιναλίστ, ο Λευτέρης Δασκαλάκης και ο Δημήτρης Ζήκος, οι οποίοι διεκδικούν το τρόπαιο της Φάρμας και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του αποσπάσματος φαίνεται καθαρά ότι οι δύο παίκτες έχουν αποκτήσει πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας της στιγμής. Ο Λευτέρης, με εμφανή αυτοπεποίθηση, τονίζει πως ο μεγαλύτερος αντίπαλός του είναι ο ίδιος ο εαυτός του και πως δεν έχει να φοβηθεί «κανέναν Δημήτρη, Μάκη ή Τάκη». Μια δήλωση που αποτυπώνει την αποφασιστικότητα και τη συγκέντρωση που απαιτεί ο τελικός.

φαρμα τελικός

Οι συνθήκες της δοκιμασίας είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Η βροχή και η λάσπη έχουν δυσκολέψει κάθε κίνηση, μετατρέποντας την πίστα σε πραγματικό πεδίο μάχης. Ταυτόχρονα, πρώην παίκτες επιστρέφουν στη Φάρμα για να στηρίξουν τους φιναλίστ, δημιουργώντας ένα φορτισμένο κλίμα με χειροκροτήματα, φωνές ενθάρρυνσης και συγκίνηση. Κάθε λεπτό μετράει και η αγωνία κορυφώνεται.

Η ένταση ανεβαίνει και η στιγμή γίνεται ακόμη πιο συναισθηματική όταν ο Δημήτρης δηλώνει ότι θέλει να φύγει νικητής για τον πατέρα του, δείχνοντας πως η προσωπική του ιστορία και τα κίνητρα εκτός παιχνιδιού παίζουν σημαντικό ρόλο στη μάχη αυτή. Οι φωνές, τα επιφωνήματα και οι εντολές των πρώην παικτών, δημιουργούν αίσθηση επείγοντος και αγωνίας. «Αργούμε! Πάμε!» ακούγεται ξανά και ξανά, καθώς οι φιναλίστ δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προσπαθώντας να υπερβούν τα όρια τους και να φτάσουν στην κορυφή.

φαρμα

Οι δύο φιναλίστ της Φάρμας καλούνται απόψε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους στις τελευταίες δοκιμασίες και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όλα δείχνουν πως ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες, σε μια τελική αναμέτρηση που θα μείνει αξέχαστη.

Απόψε, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 21:00, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της σεζόν. Το ερώτημα παραμένει: ποιος θα καταφέρει να κόψει πρώτος το νήμα, να σηκώσει το τρόπαιο της Φάρμας και να διεκδικήσει τα 50.000 ευρώ; Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους δύο φιναλίστ, σε έναν τελικό που υπόσχεται δράση, ένταση και συγκίνηση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΤΕΛΙΚΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top