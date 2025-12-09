Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Διαμαντή Καραναστάση

Οι αναρτήσεις της πολυσυζητημένης πολιτικού

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για τα γενέθλια της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή Buogiorno
Τα γενέθλιά της είχε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν παρέλειψε να τα γιορτάσει με τον άνθρωπο που στέκεται διαρκώς στο πλευρό της, τον Διαμαντή Καραναστάση.

Το ζευγάρι μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες στα social media, δίνοντας μια πιο προσωπική ματιά στις στιγμές της ημέρας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Πώς επέλεξε να τα περάσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις της, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας πέρασε τη μέρα των γενεθλίων της σε χαλαρή διάθεση, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που αγαπά. Μαζί με τον σύντροφό της απόλαυσαν καφέ και φαγητό σε μια κοινή έξοδο, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Διαμαντή Καραναστάση

Η ανάρτησή της ανέφερε: «Γενέθλια σήμερα. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη που μου δίνετε, είναι το πιο ισχυρό εφόδιο για όλα!».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πολιτικός επέλεξε να ευχαριστήσει δημόσια όσους της ευχήθηκαν, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την αγάπη που λαμβάνει.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο σύντροφός της Διαμαντής Καραναστάσης παραιτήθηκε του από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Προσπάθησα για αυτόν με κάθε πρόταση που κατέθεσα, κάθε ερώτηση, κάθε παρέμβαση και σε κάθε ομιλία, τον διεκδίκησα κάθε στιγμή, σε κάθε αδιάλειπτη παρουσία μου σε επιτροπές, σε κάθε συνάντηση, σε κάθε διάδρομο, σε κάθε καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, σε κάθε αγωνία μου για να βελτιώσω κάτι, να δημιουργήσω κάτι, σε κάθε μελέτη, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε νεύμα. Προσπάθησα να μετατοπίσω, να αλλάξω κάτι, που όμως δε μετατοπίζεται», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο κείμενο της παραίτησής του στο Facebook.

Ευχαρίστησε δε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε video, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία. Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας».

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
