Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 14 Μαρτίου
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 14 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Βενέδικτου, Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων.

Ο Άγιος Βενέδικτος έζησε τον 6ο αιώνα μετα Χριστόν και γεννήθηκε στην Ιταλία. Όταν μεγάλωσε πήγε σε ένα σπήλαιο στα Απέννινα όρη, όπου προσευχόταν και μελετούσε. Η φήμη του εξαπλώθηκε παντού και ο κόσμος ερχόταν κοντά Του για να τον ακούσει.
 

Απεβίωσε ειρηνικά το 543 μ.Χ.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βενέδικτος
  • Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα
  • Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης
  • Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:37 και θα δύσει στις 18:31. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 53 λεπτά.

Σελήνη 24.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου

O ύπνος αποτελεί ζωτική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για καλή υγεία και ευεξία. Όμως, ένας στους τρεις ενηλίκους παραπονείται για κάποια διαταραχή του ύπνου.

Η Παγκόσμια Εταιρεία Ύπνου (WSS), στην οποία συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο, όρισε την Παρασκευή πριν από την Εαρινή Ισημερία κάθε χρόνου (13 Μαρτίου 2026) ως Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου για να αναδείξει την σημασία του ύπνου για την υγεία του ατόμου και τις συνέπειες της αϋπνίας. «Να γίνει η υγεία του ύπνου προτεραιότητα» είναι το μήνυμα για το 2025 της Παγκόσμιας Ημέρας Ύπνου.

Σοβαρή απειλή για την υγεία η έλλειψη ποιοτικού και επαρκούς διάρκειας ύπνου

Σοβαρή απειλή για τη σωματική, ψυχική, συναισθηματική και κοινωνική υγεία του ατόμου αποτελεί η έλλειψη ποιοτικού και επαρκούς διάρκειας ύπνου, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί από διαταραχές του. Τα τελευταία 50 χρόνια, η μέση διάρκεια ύπνου στο δυτικό κόσμο έχει μειωθεί κατά δύο ώρες περίπου και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κοιμάται λιγότερο από επτά ώρες, που αποτελεί για τη μεγάλη πλειονότητα την ελάχιστη διάρκεια την οποία χρειάζεται κανείς για να μην υπάρξουν προβλήματα υγείας από τη στέρηση ύπνου.

Στατιστικά στοιχεία από το δυτικό κόσμο έχουν δείξει ότι περίπου ένας στους τρεις ενηλίκους παρουσιάζει κάποια διαταραχή του ύπνου. Το άγχος, η κατάθλιψη, καθώς και εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο θόρυβος, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το φως, οι ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμη και το στρώμα του κρεβατιού μπορούν να συμβάλουν στις διαταραχές ύπνου. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στις διαταραχές του ύπνου παίζουν παθολογικές καταστάσεις, όπως το ροχαλητό και το Σύνδρομο Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας-Υπόπνοιας (ΣΑΥ). Τα παραπάνω επισημαίνουν οι ειδικοί με αφορμή τη 14η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου.

Οι διαταραχές ύπνου αναφέρονται σε οποιαδήποτε παραβίαση του φυσιολογικού προτύπου του ύπνου, που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα, τη διάρκεια ή τη συχνότητά του. Μπορεί να είναι προσωρινές, αλλά και χρόνιες, και επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία και την υγεία του ατόμου. Η έλλειψη ύπνου εξαιτίας των διαταραχών του μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ημερήσια υπνηλία, με αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης στην εργασία ή στις σπουδές και σοβαρά τροχαία και εργατικά ατυχήματα. Επίσης, η έλλειψη ύπνου αυξάνει τις πιθανότητες αύξησης του σωματικού βάρους, καθώς και κατάχρησης ουσιών (ναρκωτικά, τσιγάρο, αλκοόλ), εμφάνισης υπέρτασης και καρδιαγγειακών προβλημάτων, σακχαρώδους διαβήτη και νόσου του Αλτσχάιμερ, εμφάνισης λοιμώξεων, ακόμη και καρκίνου.

Η έλλειψη ύπνου συνδέεται στενά και με ψυχικές νόσους, καθώς αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, αλλά σχετίζεται και με τη μείωση της καλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ΣΑΥ είναι η πιο συχνή από τις διαταραχές αναπνοής στον ύπνο. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι σύντροφοί τους, υποφέρουν από την κατάσταση τη νύχτα αλλά και την ημέρα. Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοπές της ροής του αέρα που οφείλονται σε μερική ή πλήρη απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα αφυπνίσεις, πτώση του οξυγόνου και συμπτώματα κατά την ημέρα.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι το χρόνιο ροχαλητό με παρουσία διακοπών της αναπνοής (απνοιών) στον ύπνο, η υπνηλία και η κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, η νυχτερινή συχνουρία και οι πρωινοί πονοκέφαλοι. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να είναι πολύ σοβαρές εάν το ΣΑΥ δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, με την εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων όπως υπέρταση, αρρυθμίες, εμφράγματα ή εγκεφαλικά επεισόδια, ακόμη και με αιφνίδιο θάνατο κατά τον ύπνο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top