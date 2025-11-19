Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Το εγκώμιο του Διαμαντή Καραναστάση έπλεξε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δήλωσή της στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στo περιστύλιο της Βουλή, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η παραίτησή του από βουλευτής.

Συγκεκριμένα η κυρία Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Δεν είμαστε όλοι ίδιο και ούτε θα γίνουμε ποτέ. Και ο Διαμαντής Καραναστάσης το απέδειξε με κάθε πράξη του, με κάθε ρανίδα της ύπαρξής του, με τις επιλογές του με όλα όσα έδωσε στην Πλεύση Ελευθερίας και με την σημερινή πολιτική παραίτηση του. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Την ώρα που κάποιοι γαντζώνονται σε θέσεις εξουσίας και κάνουν το παν με τους πιο βρώμικους τρόπους για να μην τα χάσουν ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του στον πολιτισμό στην αγάπη για τον άνθρωπο και έδειξε τι θα πει τόλμη καθαρότητα ακεραιότητα.

Η παραίτηση είναι βαθιά πολιτική πράξη και δύσκολη όπως καθετί που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός ιδιοφυής σπάνιος άνθρωπος. Αφήνει παρακαταθήκη κοινωνική και πολιτική. Μια πράξη ασυμβίβαστη πράξη ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται τη βρομιά που έχει απλώσει το σύστημα εξουσίας. Τιμά την Πλεύση Ελευθερίας που την ίδρυση της ανέδειξε. Την έφερε μέσα στη Βουλή και την φρόντισε σαν πατέρας που φροντίζει το παιδί του μέχρι να είναι ασφαλές. Είναι η ψυχή, ο ιθύνων νους, ο στρατηγός εκείνος που πίστεψε δημιούργησε επέμενε και υπέμενε, αυτός που έβλεπε μπροστά με δημιουργία και πολιτισμό.

Αφήνει το βουλευτικό αξίωμα μετα από μια μεγάλη ιστορική νίκη την μεγάλη μας εκδήλωση που την εμπνεύστηκε και την υλοποίησε με σύνθημα ο άνθρωπος μπροστά, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη. Μια παρακαταθήκη που αφήνει στους πολίτες και στις επόμενες γενιές. Προφανώς δεν μπορώ να περικλύσω την προσφορά του σε μια δήλωση. Η απόφαση του είναι βαθιά συνειδητοποιημένη σε πλήρη στοίχιση με τις αξίες ενός ανθρώπου αμετάπειστα καθαρού.

Ο Διαμαντής φεύγει από τη Βουλή νικητής γιατί δεν τον σκέπασε ο βούρκος. Εκείνος νίκησε τον βούρκο και κατάφερε να καταγράψει αντισυμβατική πορεία. Ξέρετε πως επέμενε για τον πολιτισμό. Η απόφασή του πάρθηκε πριν από τη μεγάλη μας εκδήλωση που ήταν το τελευταίο του μεγάλο δώρο στην Πλεύση Ελευθερίας. Δεν ξέρουμε πολλούς που αφήνουν αξιώματα για αρχές και αξίες. Χάνουμε το ανεκτίμητο στήριγμα από την πρώτη γραμμή της τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει πιο δυνατή από αυτό το παράδειγμα που κληροδότησε ενσάρκωσε και υπερασπίστηκε….

Βαθιά ευγνωμοσύνη στον Διαμαντή για όσα κάναμε μαζί, για κάθε σκέψη, κάθε λέξη, κάθε πρόταση, κάθε ανυπολόγιστη δράση και να του πω “Διαμαντή τον κόσμο θα τον αλλάξουμε, εσύ ήδη τον άλλαξες μετατόπισες τα πράγματα, και μια μέρα η Βουλή θα είναι καθαρή με ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και ο Πολιτισμός θα τους συγκινεί και θα τους κινητοποιεί όπως εσένα διαχρονικά”».

