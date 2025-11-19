Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά

Ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες την παραίτησή του από τη Βουλή, δηλώνοντας ότι «επιστρέφει στον Πολιτισμό» και τονίζοντας πως «η αντοχή μου στη δημιουργία δεν έχει όρια· η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει». Ο ίδιος εξηγεί ότι ο κύκλος σχεδόν μιας δεκαετίας πολιτικής και δημιουργικής προσπάθειας έκλεισε και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει πλήρως στην τέχνη.

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Ο κ. Καραναστάσης έχει στείλει επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Πρώτη επιλαχούσα μετά την παραίτηση του κ. Καραναστάση είναι η Έλλη Ρούσσου.

Στη μακροσκελή ανακοίνωση ο κ. Καραναστάσης αναφέρει: «Αφήνω τα ξύλινα σπαθιά μου, που φτάσανε το τρίτο παιδί μου, την Πλεύση, ως εδώ που είναι σήμερα και συνεχίζω εξολοκλήρου στην τέχνη μου που έχω κάνει αδιανόητες θυσίες και για αυτήν. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι μια απόφαση που δουλεύω εδώ και μήνες στο μυαλό μου και τώρα θεωρώ και ξέρω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή».

Βιογραφικό Διαμαντή Καραναστάση

Ο Διαμαντής Καραναστάσης γεννήθηκε το 1974 στη Λάρισα, όπου μεγάλωσε μέχρι τα 18 του χρόνια. Το 1992 μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παράλληλα με τις σπουδές του, ξεκίνησε τη θεατρική εκπαίδευσή του στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου, με στόχο να ακολουθήσει το μεγάλο του όνειρο: το θέατρο. Κατά τη διάρκεια της σχολής του προτάθηκε ο πρώτος σημαντικός πρωταγωνιστικός του ρόλος στη σειρά «Σαν Αδελφές» της ΕΡΤ, σε σενάριο Ελένης Ζιώγα και σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη.

Καριέρα σε Θέατρο και Τηλεόραση

Ο Διαμαντής Καραναστάσης έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις όπως οι «Τρεις Αδελφές» του Τσέχωφ (Θέατρο Τέχνης, 2008), το «Love, Love, Love» (Θέατρο Τέχνης, 2012), «Τα Κόκκινα Φανάρια» (Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 2014), «Το Τρελό Αίμα» (Θέατρο Τέχνης, 2015), «Φόβος» του Τσβάιχ (Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας, 2016) και η «Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας» στο BIOS (2019). Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί σε σειρές όπως «Αθώος ή Ένοχος», «Λίφτινγκ», «Η αγάπη ήρθε από μακριά», «Αμαρτίες Γονέων», «Με θέα στο πέλαγο», «Δείξε μου το φίλο σου», «Κρυφά μονοπάτια» και «Γιούγκερμαν». Επιπλέον, έχει κάνει guest εμφανίσεις σε σειρές όπως «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα» και «7 Θανάσιμες Πεθερές». Παράλληλα, έχει δανείσει τη φωνή του σε περισσότερες από 7.500 διαφημίσεις, ντοκιμαντέρ και μεγάλες ταινίες animation, όπως Madagascar, Ice Age και Star Wars: Clone Wars.

Σκηνοθεσία και Κινηματογραφική Δημιουργία

Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά σε μεγάλου μήκους ταινία ήταν η «ΑΙΜΑ» (My Blood), όπου εκτός από σκηνοθέτης, υπέγραψε το σενάριο, το μοντάζ και ερμήνευσε έναν από τους βασικούς ανδρικούς ρόλους. Η ανεξάρτητη αυτή παραγωγή απέσπασε διεθνή βραβεία και δύο υποψηφιότητες στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, κερδίζοντας τη μία. Το 2021 δημιούργησε την ταινία «11 μ.μ.», που καταγράφει την Αθήνα της καραντίνας, ενώ κατά την ίδια περίοδο ανέλαβε τη σκηνοθεσία και την κινηματογράφηση του έργου «Πυραμίδες» για το Θέατρο Τέχνης, μια παράσταση για το διαδίκτυο που αναδεικνύει την απουσία κοινού και την μοναξιά του καλλιτέχνη.

Προσωπική Ζωή Διαμαντή Καραναστάση

Ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα Μαριάννα Κάλμπαρη για οκτώ χρόνια και συνολικά ήταν μαζί της δεκαέξι χρόνια. Από αυτή τη σχέση απέκτησε δύο παιδιά, έναν γιο και μια κόρη. Ο ίδιος έχει δηλώσει με αγάπη: «Παρότι είμαι χωρισμένος, δεν έχω χωρίσει ποτέ με τα παιδιά μου … ξαναζώ τα παιδικά μου χρόνια μαζί τους». Τα τατουάζ στα χέρια του με τα αρχικά Ν και Γ είναι αφιερωμένα στα παιδιά του και προέρχονται από δικές τους ζωγραφιές. Ο χωρισμός από τη μητέρα τους δεν επηρέασε την καθημερινή επαφή, καθώς μένουν στον ίδιο χώρο, σε διαφορετικούς ορόφους, επιτρέποντας πλήρη αλληλεπίδραση.

Σχέση Διαμαντή Καραναστάση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Τα τελευταία χρόνια- όπως ήταν γνωστό- ο Καραναστάσης βρίσκεται σε σχέση με τη γνωστή πολιτικό Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία χαρακτηρίζει «έναν άνθρωπο με απεριόριστη αγάπη, ένα παιχνιδιάρικο κοριτσάκι που το διατηρεί ακόμη και στην πολιτική της σταδιοδρομία». Η Ζωή έχει αναφέρει ότι η επαφή της με τα παιδιά του Διαμαντή την επηρέασε συναισθηματικά, ξυπνώντας έντονα μητρικά αισθήματα. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι δεν πιστεύει στον γάμο ως θεσμό, αλλά εκτιμά βαθιά τη σχέση και τη σταθερότητα που προσφέρει στη ζωή του και στην οικογένειά του.

Διαμαντής Καραναστάσης - Ζωή Κωνσταντοπούλου | NDP

«Με τη Ζωή γνωριστήκαμε το 2016 στο φουαγιέ του Θεάτρου Τέχνης, σε μία παράσταση. Η Ζωή είναι ένας άνθρωπος που είναι στη ζωή μου. Υπήρξε μία σχέση που εξελίχθηκε σε κάτι πολύ όμορφο. Είναι μία ακτιβίστρια, δεν είναι πολιτικός» έχει πει σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη ο Διαμαντής Καραναστάσης.

Διαμαντής Καραναστάσης - Ζωή Κωνσταντοπούλου/NDP

Στην ερώτηση εάν μπορούν να συμβαδίσουν δύο δυναμικοί άνθρωποι, δήλωσε πως: «Μπορούν να συμβαδίσουν δύο δυναμικοί άνθρωποι, υπάρχουν συγκρούσεις και η αλήθεια είναι ότι υποχωρεί εκείνη πρώτη. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι που έχει κανιβαλιστεί με πολύ έντονο τρόπο. Τότε έλεγαν “μαζέψτε την τρελή”. Όποιος γνωρίζει την Ζωή λέει τι γλυκό πλάσμα είναι αυτή και τι καλό κορίτσι».

Στη μακροσκελή ανακοίνωση της παραίτησής του ο κ. Καραναστάσης αναφέρει για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ευχαριστώ τη Ζωή, για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε video, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία. Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μια από τις χιλιάδες συζητήσεις μας.

Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες.

Η γενναιοδωρία και η αγάπη σου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από το χαμόγελό σου. Και να το θυμάσαι αυτό».

Οικογένεια και Απώλεια Πατέρα

Ο Καραναστάσης έχει μιλήσει ανοιχτά για τον πατέρα του, τον οποίο θεωρούσε φίλο και οδηγό: «Με τον πατέρα μου ήμασταν φιλαράκια … έχω ακόμη τον αριθμό του στο κινητό μου. Είναι ο Γιάννης μου και τον ακούω να μου μιλάει κάθε μέρα». Η απώλεια του πατέρα του πριν από 1,5 χρόνο τον στιγμάτισε συναισθηματικά, αλλά όπως έχει δηλώσει, «η ενέργειά του μπήκε μέσα μου και με καθοδηγεί».

Πολιτική Δράση και Επιστροφή στην Τέχνη

Η παραίτησή του από τη Βουλή έρχεται μετά από μια δεκαετία πολιτικής εμπειρίας, ως μέλος της «Πλεύσης Ελευθερίας». Ο ίδιος εξηγεί πως η δημιουργία και η τέχνη είναι ο πραγματικός του χώρος: «Η τέχνη είναι το σπίτι μου και ο πολιτισμός ο τρόπος που σκέφτομαι». Με αυτήν την επιστροφή, ο Διαμαντής Καραναστάσης συνεχίζει να συνδυάζει την καλλιτεχνική του πορεία με την προσωπική ζωή και τις οικογενειακές του αξίες.