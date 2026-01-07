Με ένα φιλόδοξο καινοτόμο ψηφιακό σύστημα, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τέλος στις «ελληνοποιήσεις», να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά τροφίμων και να στηρίξει ουσιαστικά τον Έλληνα αγρότη. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέλυσε το νέο Εθνικό Σύστημα Ιχνηλάτησης, το οποίο προβλέπει τη χρήση μοναδικού barcode σε όλα τα ελληνικά προϊόντα.

