Πυραυλικός εφιάλτης στη Μέση Ανατολή - Επικίνδυνη κλιμάκωση

Πόλεμος Μέση Ανατολή: Το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι αντιμαχόμενες πλευρές

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ολική ανάφλεξη. Αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σαρώνουν τις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν. Οι Ιρανοί απαντούν με καταιγισμό πυρών.

Στο πολεμικό σκηνικό έχουν ήδη μπει οι βραχίονες του Ιράν. Η Χεζμπολάχ και η Ιρακινή Αντίσταση χτυπούν με νέα φονικά drones βάσεις και στρατιωτικές βιομηχανίες. Βόμβες διασποράς πλήττουν το Ισραήλ.

Η συντάκτρια των διεθνών ειδήσεων του Star Δέσποινα Μανδελενάκη περιγράφει αναλυτικά στο ρεπορτάζ της στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι αντιμαχόμενες πλευρές.

Ισραήλ: Η στιγμή που βόμβα διασποράς πέφτει σε γειτονιά

Κόλαση πυρός στην καρδιά του Ισραήλ. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ιρανικό βλήμα διασποράς σκάει στη μέση του δρόμο.

Ένας άνθρωπος τρέχει για να γλιτώσει. Η φονική βροχή από τα σκάγια σαρώνει τα πάντα.

Ιρανικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, πυραυλικός Αρμαγεδών σημειώνεται στο Τελ Αβιβ. Καταιγίδες από ατσάλινα θραύσματα πετάχτηκαν παντού.

Στον πόλεμο έχουν μπει επικίνδυνα και οι φανατικοί βραχίονες του Ιράν. Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε πλάνα από το πλήγμα σε στρατιωτική βιομηχανία στο Ισραήλ.

Στο Ιράκ, η κατάσταση ξεφεύγει. Για πρώτη φορά, drone καρφώνεται στη βάση Victory στη Βαγδάτη. Οι εικόνες από την κάμερα του μη επανδρωμένου λίγο πριν την πρόσκρουση σοκάρουν.

«Είμαστε ανυπόμονοι να καταφέρουμε βαριά, συντριπτικά και διαδοχικά πλήγματα στον εχθρό», διαμήνυσε εκπρόσωπος των Ένοπλων Δυνάμεων του Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών επιθέσεων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει την έναρξη νέου κύματος ευρείας κλίμακας πληγμάτων. Στόχος οι υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στο δυτικό Ιράν. Το διαστημικό ερευνητικό κέντρο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Βομβαρδισμοί στο Ισφαχάν

Με νέο βίντεο, η αμερικανική κεντρική διοίκηση, δείχνει χτυπήματα σε στρατηγικούς ιρανικούς στόχους. Συντρίμμια έχουν γίνει ολόκληρες περιοχές στη μεγάλη πόλη Ισφαχάν. Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Οι έξι Αμερικανοί που σκοτώθηκαν στο Ιράκ

Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί, πέντε άνδρες και μία γυναίκα -η 34χρονη Σμηνίας Άσλεϊ Προύιτ- έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα πάνω από το Ιράκ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης υποστήριξης των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι Ιρακινοί επιμένουν ότι το stratotanker καταρρίφθηκε από φιλοσιιτικές οργανώσεις.

Formula 1: Ακυρώνονται τα Grand Prix σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν

Ο πόλεμος βάζει οριστικό «φρένο» στην ταχύτητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, τα Grand Prix σε Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν ακυρώνονται λόγω της εκρηκτικής κατάστασης στον Κόλπο.

