Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

16.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Μαρτίου
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω και Αγίου Ιουλιανού. Σήμερα τιμάται και η Σύναξη της Παναγίας Ρόδον Αμάραντον.

Ο Όσιος Χριστόδουλος γεννήθηκε σε μία κωμόπολη κοντά στη Νίκαια της Βιθυνίας γύρω στο 1020 μ.Χ. Το κοσμικό του όνομα ήταν Ιωάννης. Από πολύ νέος επιθύμησε να εγκαταλείψει τον κόσμο και ν΄ αφοσιωθεί στην μοναχική ζωή. Ξεκίνησε από κάποια Μονή στον Όλυμπο της Βιθυνίας, όπου μετά από λίγο καιρό εκάρη Μοναχός.

Από εκεί θα ματαβεί στους Αγίους Τόπους και για μικρό διάστημα θα μονάσει σε κάποιο ερημικό μέρος εκεί. Οι επιδρομές όμως των Σαρακηνών αναγκάζουν τους Μοναχούς να εγκαταλείψουν εκείνα τα μέρη και έτσι επανέρχεται στη Μικρά Ασία όπου εγκαθίσταται στο Όρος Λάτρος της Μυσίας. Εκεί διέπρεψε σ΄ όλες τις αρετές και οι Μοναχοί των εξέλεξαν πρώτον επιστάτη με το αξίωμα του Αρχιμανδρίτη, γεγονός που του έδωσε και το προσωνύμιο του Λατρηνού. Οι επιδρομές όμως των Μουσουλμάνων τον αναγκάζουν σε φυγή και από το Λάτρος.

Ύστερα από περιπλανήσεις στα γύρω νησιά φτάνει στην Πάτμο, στην οποία γοητεύεται από την ησυχία και την ηρεμία της. Ο Όσιος αφήνει την Πάτμο και καταφεύγει στην Εύβοια κατά το έτος 1092 μ.Χ.

Η διαμονή του Οσίου Χριστοδούλου στην Εύβοια ήταν σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες μικρής διάρκειας. Εκεί συνέταξε τη «Διαθήκη» και τον «Κωδίκελλό» του (Μάρτιος 1093).

Το λείψανο του Οσίου και φυλάσσεται ως σήμερα στο μικρό φερώνυμο Παρεκκλήσιο του Οσίου Χριστοδούλου, στη Νοτιοδυτική πλευρά του Καθολικού της Μονής Πάτμου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Χριστόδουλος*
  • Χριστοδούλη *
  • Ιουλιανός, Γιουλιανός, Γιολανός

 

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:34 και θα δύσει στις 18:33. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 58 λεπτά.

Σελήνη 26.8 ημερών

