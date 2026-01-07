Γιώργος Καράβας: Το υπέροχο roadtrip στο εξωτερικό με την οικογένειά του

Ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι οργάνωσαν ο Γιώργος Καράβας με τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού και τα δυο τους παιδιά, αφού αποφάσισαν να κάνουν ένα roadtrip τις γιορτές των Χριστουγέννων, πηγαίνοντας όχι σε έναν, αλλά σε πέντε προορισμούς του εξωτερικού!

Ραφαέλα Ψαρρού: Η ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καράβα

Έτσι ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο πήρε την απόφαση να οδηγήσει από την Αθήνα προς στη Βόρεια Ελλάδα και έπειτα προς Σερβία, Κροατία, Σλοβενία, Αυστρία, καταλήγοντας στη Βενετία της Ιταλίας και έπειτα επέστρεψαν κάνοντας την ίδια διαδρομή.

Ο Γιώργος Καράβας μοιράστηκε με τους followers του όλες τις μαγικές στιγμές που έζησε αυτές τις ημέρες, καθώς και τα υπέροχα μέρη που επισκέφθηκε με την οικογένειά του, σε μία ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

«5.011 χλμ., 11 μέρες , μια οικογένεια, αμέτρητες αναμνήσεις. Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόρεια Μακεδονία – Σερβία (Βελιγράδι) – Κροατία – Σλοβενία – Αυστρία (Σάλτσμπουργκ) – Βενετία και πίσω από την ίδια διαδρομή. Δρόμος, εικόνες, γέλια και στιγμές που θα θυμόμαστε για πάντα».

Με τη σειρά της, η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού, έγραψε τις εντυπώσεις της για το 11ημερο road trip: «Η αλήθεια είναι πως όταν ξεκίνησε η κουβέντα για αυτό το road trip, δεν ήμουν σίγουρη πόσο καλά μπορεί να πάει. Τόσα χιλιόμετρα με τα παιδιά, ώρες μέσα στο αμάξι, αναμονές… είχα τις αμφιβολίες μου. Κι όμως είπα "ναι". Γιατί ήταν κάτι διαφορετικό. Μια εμπειρία αλλιώτικη που ήθελα πολύ να δοκιμάσω. Και τελικά… δεν το περίμενα έτσι. Δεν το περίμενα ΤΟΣΟ ωραίο. Μοναδικές αναμνήσεις, απίστευτες εικόνες και όλα αυτά τα ζήσαμε μαζί. Στα επόμενα».

Δείτε στιγμιότυπα από το υπέροχο ταξίδι τους:

Φωτογραφίες: Instagram.com