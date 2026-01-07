Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»

Στο τιμόνι της εκπομπής ο Τάσος Τεργιάκης

Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Εκτός «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας – Στο τιμόνι της εκπομπής ο Τάσος Τεργιάκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός εκπομπής «Το Πρωινό» βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου 2026. Ο Τάσος Τεργιάκης ανέλαβε το «τιμόνι» της πρωινής εκπομπής και εξήγησε για την απουσία του γνωστού παρουσιαστή του Αnt1.

Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»

Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»

Ειδικότερα, ο στενός του συνεργάτης είπε χαρακτηριστικά on air: «Καλημέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες και τις Γιάννες και σε όποιον γιορτάζει. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι δεν είναι εδώ ο Γιώργος. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα μας τα πει ο ίδιος και θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί».

Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»

Συγκλονισμένος είναι ο Γιώργος Λιάγκας, όπως και πολύς κόσμος, λίγα 24ωρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 υπέστη έμφραγμα στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Αμέσως το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Παπαδάκη οδηγώντας τον στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου οι γιατροί επί 45 λεπτά του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Ο παρουσιαστής του Πρωινού Γιώργος Λιάγκας δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι ο συνάδελφος και φίλος του πέθανε τόσο ξαφνικά, αφήνοντας φτωχότερο τον δημοσιογραφικό κόσμο. Στην έναρξη του Πρωινού τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως είπε, ο οικοδεσπότης του Καλημέρα Ελλάδα τού έλεγε ότι είναι ο διάδοχός του, ενώ του είχε αποκαλύψει για ποιον λόγο είχε αδυνατίσει. 

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Φιλοξενούμαστε στον ΑΝΤ1, αλλά ο καθένας μπορεί να μιλάει για τον εαυτό του. Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο εδώ δίπλα μας συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, κάναμε παρέα. 

Ήταν ο άνθρωπος – τώρα μπορώ να το πω που έφυγε από τη ζωή και είναι η πρώτη φορά που το λέω – που προσπαθούσε να με πείσει πως όταν τελειώσει την πρωινή ζώνη, ότι “θέλω να είσαι ο διάδοχός μου”. Του έλεγα “δεν θέλω να γίνω σαν εσένα”. Εννοώ σε έναν άνθρωπο που δεν είχε ζωή. Κάνοντας την πρωινή ζώνη, έχοντας ξυπνητήρι 3.45, δεν έχεις ζωή. Δεν ζεις! Για μένα ο Γιώργος ήταν το αρνητικό παράδειγμα που δεν ήθελα να κάνω την πρωινή ζώνη. Δεν ζούσε. Έβλεπα έναν εργασιομανή, γλυκύτατο άνθρωπο, έναν καλό πατέρα, σύζυγο. Έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη καρδιά που αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Τον Ιούνιο, μετά το τηλεοπτικό του τέλος, είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες συνεντεύξεις αλλά το τηλεοπτικό του τέλος ήταν η απόφασή του να τελειώσει την καθημερινή του εκπομπή».

Ακόμα πρόσθεσε: «Είχαμε βρεθεί τότε σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω “πώς είσαι;”, μου λέει “είναι δύσκολο”. Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος”. Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει. Θεώρησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Ενώ έμενε στα βόρεια προάστια, το τελευταίο διάστημα μετακόμισε στο κέντρο της Αθήνας».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΤΑΣΟΣ ΤΕΡΓΙΑΚΗΣ
