Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν και κάνουν την διαφορά

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
Η Citroën επέλεξε τις Βρυξέλλες για να αποκαλύψει σε παγκόσμια πρεμιέρα το ELO, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο σχεδιασμένο ως ένα πραγματικό «εργαστήριο ιδεών». Το ELO είναι βαθιά συνδεδεμένο με την κοινωνία και τις εξελισσόμενες συνήθειες ζωής: υπεύθυνο, λειτουργικό, ευφυές, πολυχρηστικό, προσιτό και ξεκάθαρα φιλικό.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Συμπαγές σε διαστάσεις (4,10 μ.), αλλά εντυπωσιακά ευρύχωρο, το ELO είναι «το μικρό σε μέγεθος αυτοκίνητο αλλά μεγάλο σε ιδέες». Η 100% ηλεκτρική του αρχιτεκτονική αξιοποιείται στο έπακρο, προσφέροντας έναν αρθρωτό χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα, μετατρέποντας το εσωτερικό σε έναν πραγματικό χώρο διαβίωσης.

Το ELO κάνει τα πάντα πιο εύκολα: μετακίνηση, χαλάρωση, ψυχαγωγία και τηλεργασία. Σχεδιασμένο για μια ζωή σε διαρκή κίνηση, το ELO χρησιμοποιεί πρακτικά, ανθεκτικά και καινοτόμα υλικά, τα οποία αναπτύχθηκαν από κοινού με τη Goodyear και τη Decathlon, δύο συνεργάτες με εξειδίκευση στους αντίστοιχους τομείς τους.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
Με το ELO, δεν είναι ο χρήστης που προσαρμόζεται στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο που προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Η βασική έκδοση διαθέτει τέσσερις θέσεις, με το κάθισμα του οδηγού σε κεντρική θέση, προσφέροντας μια νέα αίσθηση ορατότητας χάρη στο παρμπρίζ 180° και σε ένα σύγχρονο, ευφυές περιβάλλον χειρισμού, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν έναν εξαιρετικά ευρύχωρο χώρο.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί, διευκολύνοντας τη συζήτηση ή την εργασία με τη βοήθεια ειδικής υποστήριξης. Εφόσον απαιτείται, μπορούν να αναπτυχθούν δύο επιπλέον καθίσματα, επιτρέποντας τη μεταφορά έως και έξι ατόμων. Παράλληλα, το εσωτερικό μπορεί να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, σε home cinema, σε πηγή παροχής ενέργειας, καθώς και σε πολλές ακόμη διαμορφώσεις χρήσης.
Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Η Citroën παρουσιάζει στις Βρυξέλλες το νέο C5 Aircross, το οποίο επανατοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV. Πιο χαρισματικό, πιο τεχνολογικά προηγμένο και πιο αποδοτικό, ξεχωρίζει με έναν σχεδιασμό ταυτόχρονα μυώδη και ρευστό, βελτιστοποιημένο αεροδυναμικά.
Στο εσωτερικό, η Citroën προσφέρει μια πραγματικά κορυφαία ταξιδιωτική εμπειρία: γενναιόδωρη ευρυχωρία, εξαιρετικό χώρο για τους επιβάτες της δεύτερης σειράς και χώρο αποσκευών που παραμένει αμετάβλητος ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Ο οδηγός και οι επιβάτες απολαμβάνουν μια καμπίνα υψηλής τεχνολογίας και άνεσης, που ενισχύεται από την ανάρτηση με υδραυλικά μαξιλάρια προοδευτικής απόσβεσης PHC, τα καθίσματα Advanced Comfort και ένα εκσυγχρονισμένο ταμπλό με μεγάλη κάθετη οθόνη αφής, για ακόμη καλύτερη εργονομία και διαισθητική χρήση. Η οδήγηση γίνεται πιο ξεκούραστη χάρη στις τεχνολογίες υποβοήθησης τελευταίας γενιάς, όπως τα φώτα Citroën Matrix LED και το πακέτο Drive Assist 2.0.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
Στον τομέα των κινητήρων, η Citroën προσφέρει μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων επιλογών. Το C5 Aircross διατίθεται ως υβριδικό με αυτονομία έως 950 χλμ., ως plug-in υβριδικό με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ. σε αστικές συνθήκες και σχεδόν 1.100 χλμ. συνολικά, καθώς και σε μια προσιτή και ευέλικτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία έως 520 χλμ.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
Citroën Ami Dark Side: Η πιο τολμηρή εκδοχή του αστικού icon.
Πρωτοπόρος της ηλεκτρικής μικρο-κινητικότητας εδώ και πέντε χρόνια, το Citroën Ami συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τις αστικές μετακινήσεις. Στις Βρυξέλλες παρουσιάζει τη «σκοτεινή» του πλευρά με τη νέα έκδοση Ami Dark Side.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Ντυμένο στο Black Night – ένα βαθύ ματ μαύρο – και εμπλουτισμένο με λευκά γραφικά στοιχεία, το Ami Dark Side είναι ταυτόχρονα πιο επαναστατικό και πιο κομψό, χωρίς να χάνει το διασκεδαστικό και αντισυμβατικό του πνεύμα.

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
Παραμένει συμπαγές, 100% ηλεκτρικό και προσβάσιμο από την ηλικία των 16 ετών, μένοντας πιστό στην υπόσχεση της Citroën: εύκολη, ασφαλής, προσιτή, εξατομικευμένη και ξεκάθαρα ανθρωποκεντρική κινητικότητα. 

Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των ΒρυξελλώνFormula E: Η Citroën εντάσσεται σε ένα εμπνευσμένο πρωτάθλημα
Η Citroën γιορτάζει την επίσημη είσοδό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών,Η Formula E εκφράζει απόλυτα το πνεύμα της εποχής: μια 100% ηλεκτρική, δυναμική και υπεύθυνη διοργάνωση, που διεξάγεται σε κέντρα πόλεων και απευθύνεται σε ένα νεανικό, συνδεδεμένο και διεθνές κοινό. Παράλληλα, προσφέρει στη Citroën μια εξαιρετική τεχνολογική και επικοινωνιακή πλατφόρμα, καθώς και πηγή έμπνευσης για την ηλεκτρική κινητικότητα του αύριο.

Το μονοθέσιο που εκτίθεται στις Βρυξέλλες φέρει τρικολόρ χρωματισμό, εκφράζοντας την υπερηφάνεια για την εκπροσώπηση της γαλλικής τεχνογνωσίας στην πίστα και ανοίγοντας για τη Citroën ένα νέο αγωνιστικό κεφάλαιο.
 

CITROEN
 |
ΣΑΛΟΝΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
