Δανάη Μπάρκα: Το νέο τατουάζ για τον παππού της και η συγκινητική ανάρτηση

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers σας μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από το νέο της τατουάζ, το οποίο είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο της παππού.

Μέσα από την ανάρτησή της, θέλησε να αποκαλύψει την ιστορία και το βαθύτερο συναίσθημα που κρύβεται πίσω από αυτή τη συμβολική επιλογή, συγκινώντας τους ακόλουθούς της.

«New tattoo. Ελάτε να σας πω μια ιστορία. Τον παππού μου τον έχασα όπως ξέρετε πριν 10 χρόνια.

Αφού έφυγε, 4 χρόνια μετά είχα πρεμιέρα στην Ουρανία τον μονόλογο στο 104. Ήμασταν στο καμαρίνι με τον Γιώργο & τον Γεράσιμο και ξαφνικά μπήκε κι έκατσε στον καθρέφτη μια πεταλούδα. Είχαμε εντυπωσιαστεί. Το ίδιο ακριβώς έγινε στην πρεμιέρα της εκπομπής την πρώτη χρονιά την ώρα που λιβάνιζα,μπήκε κι έκοβε βόλτες μια πεταλούδα.

Πριν κάποιους μήνες σε μια περίεργη φάση εμφανίστηκε ξανά μια πεταλούδα κι έκατσε στην τσάντα μου. Σήμερα λοιπόν,πήγα στην Πάτρα για μια δουλειά και είπα στην παρέα μου να πάμε να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο Ανδρέα. Μπήκαμε,προσευχήθηκα, άναψα κεράκι και μόλις φύγαμε και μπήκαμε στο αμάξι ήρθε μια πεταλούδα κίτρινη λαμπερή κι έκανε βόλτες μέχρι που στάθηκε στα λουλουδάκια μπροστά μας.

Εφτασα Καλαμάτα,ήρθα στον Γιώργο κι έκανα τατουάζ μια μικρή πεταλούδα. Όχι,δε σημαίνει ότι έτσι αγαπάω πιο πολύ τον παππού μου ούτε ότι όποιος δεν έχει τατουάζ δεν αγαπάει τους γύρω του. Είναι εντελώς προσωπικό θέμα. Εγώ ήθελα να έχω επάνω μου μια πεταλούδα πάντα που να μου θυμίζει ότι ακόμα κ όταν δε την βλέπω live,ο άγγελος μου με φυλάει και είναι γύρω μου. Σας εύχομαι στα δύσκολα να μην τα παρατάτε & να παίρνετε δύναμη από όπου μπορείτε και όπου πιστεύετε. Κι εύχομαι εκεί ψηλά ο παππούς μου να είναι γαλήνιος κι ευτυχισμένος», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα