Δανάη Μπάρκα: Το νέο τατουάζ για τον παππού της και η συγκινητική ανάρτηση

«Σας εύχομαι στα δύσκολα να μην τα παρατάτε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.01.26 , 22:15 Τζένη Μπότση: Χωρισμός από τον Αλέξανδρο Μιχαλά μετά από 12 χρόνια σχέσης
07.01.26 , 21:37 Γιώργος Καράβας: Το υπέροχο roadtrip στο εξωτερικό με την οικογένειά του
07.01.26 , 21:16 Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τη γιορτή του
07.01.26 , 20:47 Νίκος Μουτσινάς: Το «τι θα γινόταν αν...», τα παιδιά κι η Μαίρη Συνατσάκη
07.01.26 , 20:46 Αυξήσεις άνω του 10% στα ασφάλιστρα υγείας φέρνει το 2026
07.01.26 , 20:42 Skoda: Ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia
07.01.26 , 19:54 Δανάη Μπάρκα: Το νέο τατουάζ για τον παππού της και η συγκινητική ανάρτηση
07.01.26 , 19:47 Barcode σε όλα τα ελληνικά προϊόντα
07.01.26 , 19:24 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
07.01.26 , 19:15 Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 16χρονος για τον φόνο 17χρονου
07.01.26 , 18:50 MasterChef: Πότε θα γίνει η μεγάλη πρεμιέρα του 10ου, επετειακού κύκλου;
07.01.26 , 18:17 Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
07.01.26 , 17:33 Οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» ρωσικό δεξαμενόπλοιο στον βόρειο Ατλαντικό!
07.01.26 , 17:30 Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
07.01.26 , 17:30 Citroën: Φέρνει την επανάσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της, τον Γιαννάκη της
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Τζένη Μπότση: Χωρισμός από τον Αλέξανδρο Μιχαλά μετά από 12 χρόνια σχέσης
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers σας μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες από το νέο της τατουάζ, το οποίο είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο της παππού.

Μέσα από την ανάρτησή της, θέλησε να αποκαλύψει την ιστορία και το βαθύτερο συναίσθημα που κρύβεται πίσω από αυτή τη συμβολική επιλογή, συγκινώντας τους ακόλουθούς της.

Δανάη Μπάρκα: Το νέο τατουάζ για τον παππού της και η συγκινητική ανάρτηση

«New tattoo. Ελάτε να σας πω μια ιστορία. Τον παππού μου τον έχασα όπως ξέρετε πριν 10 χρόνια.

Αφού έφυγε, 4 χρόνια μετά είχα πρεμιέρα στην Ουρανία τον μονόλογο στο 104. Ήμασταν στο καμαρίνι με τον Γιώργο & τον Γεράσιμο και ξαφνικά μπήκε κι έκατσε στον καθρέφτη μια πεταλούδα. Είχαμε εντυπωσιαστεί. Το ίδιο ακριβώς έγινε στην πρεμιέρα της εκπομπής την πρώτη χρονιά την ώρα που λιβάνιζα,μπήκε κι έκοβε βόλτες μια πεταλούδα.

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Πριν κάποιους μήνες σε μια περίεργη φάση εμφανίστηκε ξανά μια πεταλούδα κι έκατσε στην τσάντα μου. Σήμερα λοιπόν,πήγα στην Πάτρα για μια δουλειά και είπα στην παρέα μου να πάμε να ανάψουμε ένα κερί στον Άγιο Ανδρέα. Μπήκαμε,προσευχήθηκα, άναψα κεράκι και μόλις φύγαμε και μπήκαμε στο αμάξι ήρθε μια πεταλούδα κίτρινη λαμπερή κι έκανε βόλτες μέχρι που στάθηκε στα λουλουδάκια μπροστά μας.

Εφτασα Καλαμάτα,ήρθα στον Γιώργο κι έκανα τατουάζ μια μικρή πεταλούδα. Όχι,δε σημαίνει ότι έτσι αγαπάω πιο πολύ τον παππού μου ούτε ότι όποιος δεν έχει τατουάζ δεν αγαπάει τους γύρω του. Είναι εντελώς προσωπικό θέμα. Εγώ ήθελα να έχω επάνω μου μια πεταλούδα πάντα που να μου θυμίζει ότι ακόμα κ όταν δε την βλέπω live,ο άγγελος μου με φυλάει και είναι γύρω μου. Σας εύχομαι στα δύσκολα να μην τα παρατάτε & να παίρνετε δύναμη από όπου μπορείτε και όπου πιστεύετε. Κι εύχομαι εκεί ψηλά ο παππούς μου να είναι γαλήνιος κι ευτυχισμένος», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top