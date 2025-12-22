Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Η παρουσιάστρια είναι πολύ ερωτευμένη

Στην Καλαμάτα βρέθηκε η Δανάη Μπάρκα τις τελευταίες μέρες και φυσικά, όχι μόνη. Η παρουσιάστρια έκανε ένα διάλειμμα από την πολύβουη Αθήνα μαζί με τον νέο της σύντροφο, όπως αποκάλυψαν οι αναρτήσεις της στον λογαριασμό της στον λογαριασμό της στο instagram.

Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

Το τελευταίο διάστημα η γνωστή ηθοποιός – παρουσιάστρια, όπως έχει γίνει γνωστό - βρίσκεται σε μια νέα σχέση με νεαρό επιχειρηματία και είναι πολύ ερωτευμένη. Η ίδια ωστόσο, αποφεύγει να μοιράζεται λεπτομέρειες της προσωπική της ζωής δημόσια και όσα ανεβάζει, τα προσέχει ιδιαίτερα.

Πριν από λίγο καιρό το ζευγάρι ταξίδεψε στο εξωτερικό μαζί με φίλους και φίλες του.

«Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω κάτι γιατί αυτά είναι να ακούγονται από τους ανθρώπους που πρέπει την στιγμή που πρέπει. Όλα καλά! Ετοιμάζω τώρα τα επόμενα ταξίδια», ανέφερε τότε η Δανάη Μπάρκα. 

«Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», είχε προσθέσει η Δανάη Μπάρκα σε δηλώσεις της στο Happy Day.

Στις νέες της αναρτήσεις στο Ιnstagram, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε φωτογραφίες από την Καλαμάτα. Mάλιστα, σε μία από αυτές κρύβει με το χέρι της το πρόσωπο του συντρόφου της σχολιάζοντας πως τον έφερε για πρωινό καφέ. 

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε η Δανάη Μπάρκα στα socia media:

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία

ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
